Üye Girişi
Ayhan Taflan 4. dönem için adaylığını açıkladı - Son Dakika

Ayhan Taflan 4. dönem için adaylığını açıkladı

27.12.2021 10:26
Ayhan Taflan 4. dönem için adaylığını açıkladı

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayhan Taflan, 3 dönemdir sürdürdüğü başkanlığı 4. dönemde de sürdürmek için Genel Kurul öncesi adaylığını açıkladı.

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayhan Taflan, 3 dönemdir sürdürdüğü başkanlığı 4. dönemde de sürdürmek için Genel Kurul öncesi adaylığını açıkladı.

Adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Taflan, "Halkımıza hizmet yolunda Yönetim ve Denetim Kurulumuzla birlikte bir dönemi daha geride bırakıyoruz. Çok değerli üyelerimizin teveccühü ile 3 dönemdir devraldığımız bu görevi, esnafımızın ve vatandaşımızın her zaman yanında olarak layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Kendimizi hiç kimseden farklı ve üstün görmedik, ayrımcılık yapmadık. Her kim olursa olsun esnafımızın hastalığında sağlığında, iyi gününde, kötü gününde yanında olmaya ve yardımcı olmaya çalıştık. Hiçbir siyasi görüş taşımadan, her siyasi görüşe saygı duyarak, tüm programlara katıldık ve yanlarında olduk. Bize layık görülen 12 yıllık görev süresince kapımız üyelerimize, esnafımıza ve halkımıza hiçbir zaman kapanmadı. 24 saat telefonum açık bir şekilde tüm üyelerimize ve vatandaşımıza Yönetim Kurulu olarak ve güler yüzlü personellerimizle birlikte hizmet verdik. Yeni dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde başarı için yeniden 9 Ocak 2022 tarihinde Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulda Trabzon İnşaatçılar-Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kıymetli esnaf kardeşlerimin destekleriyle yeniden aday olduğumu açıklıyorum" dedi. - TRABZON

YORUMLAR
500

Esnaf ve Sanatkarlar, Trabzon, Taflan, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ayhan Taflan 4. dönem için adaylığını açıkladı - Son Dakika


Bilim dünyasını ayağa kaldıran gelişme! Felçli hasta düşünce yoluyla tweet attı, işte ilk sözleri Bilim dünyasını ayağa kaldıran gelişme! Felçli hasta düşünce yoluyla tweet attı, işte ilk sözleri         
10:24
İlber Ortaylı'dan tokat olayında sessiz kalmakla suçlanan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı? İlber Ortaylı'dan tokat olayında sessiz kalmakla suçlanan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı?         
10:17
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı         
09:30
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Eşi evi terk edince kendini rehin aldı! Elindeki pompalı tüfeğin boş olduğu sonradan anlaşıldı Eşi evi terk edince kendini rehin aldı! Elindeki pompalı tüfeğin boş olduğu sonradan anlaşıldı         
09:08
Önce çaldılar, sonra sprey boya ile mesaj bırakıp kaçtılar! Araç sahibinin sevinci yarım kaldı Önce çaldılar, sonra sprey boya ile mesaj bırakıp kaçtılar! Araç sahibinin sevinci yarım kaldı         
08:32
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak         
08:00
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57
Son Dakika: İBB'den Bakanlığın "özel teftiş" adımına jet yanıt: Terör bağlantılı kişiler iş buluyorsa sorumluluk bakanlığındır Son Dakika: İBB'den Bakanlığın "özel teftiş" adımına jet yanıt: Terör bağlantılı kişiler iş buluyorsa sorumluluk bakanlığındır         
20:31
Kadıköy'de Ali Koç'a tepkiler devam ediyor Kadıköy'de Ali Koç'a tepkiler devam ediyor         
20:00
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı         
19:59
Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı         
19:05

Son Dakika Haberleri
10:16 Burcu Biricik de isyan etti: Köpekler yerine tecavüzcü, sapık, hırsızları toplayın
10:12 Türkiye'ye korku salan Omicron varyantının yeni belirtileri: Kuru öksürük, boğazda gıcık ve kaşıntı
09:59 Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı
09:59 Meteoroloji'den 3 bölgeye kritik uyarı! Sağanak yağış kapıda
09:57 Esnafın eline düşen hırsız, önce dövüldü sonra polise teslim edildi
09:56 CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan kötü haber: Kansere yakalandı
09:55 MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı
09:50 Brezilya'da barajlar taştı: 20 bini aşkın insan evsiz kaldı
09:45 Felçli adam düşünce gücüyle tweet attı
09:45 Tiryakiler dikkat! Yılbaşında hem sigaraya hem alkole iki zam birden geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 10:33:21. #1.12#
SON DAKİKA: Ayhan Taflan 4. dönem için adaylığını açıkladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement