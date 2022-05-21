AYKONUT mağdurları isyan etti; "Bizim de lokmamız dökülmeden evlerimize kavuşmak istiyoruz" - Son Dakika
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AYKONUT mağdurları isyan etti; "Bizim de lokmamız dökülmeden evlerimize kavuşmak istiyoruz"

21.05.2022 15:38
AYKONUT mağdurları isyan etti; "Bizim de lokmamız dökülmeden evlerimize kavuşmak istiyoruz"

Aydın'da yılan hikayesine dönen ve 25 yılık geçmişe sahip olan Aydın Konut Yapı Kooperatifi'ndeki (AYKONUT) hak sahipleri hayatını kaybetmiş hak sahiplerinin hayrına lokma döktürdü.

Aydın'da yılan hikayesine dönen ve 25 yılık geçmişe sahip olan Aydın Konut Yapı Kooperatifi'ndeki (AYKONUT) hak sahipleri hayatını kaybetmiş hak sahiplerinin hayrına lokma döktürdü. Mağdur edildiklerini iddia eden vatandaşlar, "Bizim de lokmamız dökülmeden mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Hakkımız olan evlerde oturmak en büyük hakkımız" diye konuşarak duruma isyan etti.

Aydın'da 1997 yılında dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla kurulan AYKONUT'un yüzlerce mağduru haklarını aramak için 'AYKONUT Yapı Kooperatifi Kaynak Konutları Mağdur Mal Sahipleri Dayanışma Derneği' adı altında dernekleşti. 25 yıldır haklarını aramak için davadan davaya koşan dernek üyeleri geçen zaman zarfı içerisinde hayatını kaybeden hak sahiplerinin hayrına lokma döktürerek Mevlid-i Şerif okuttu. Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Kırmızı Minareli Camii önünde düzenlenen lokma hayrına Aydınlılar yoğun ilgi gösterdi.

"Sorunumuzun çözümü için Aydın halkından dua bekliyoruz"

AYKONUT Yapı Kooperatifi Kaynak Konutları Mağdur Mal Sahipleri Dayanışma Derneği Başkanı Meral Uğur, "25 yıldır çözülemeyen AYKONUT mağdurlarının işi hayra ve duaya kaldı. AYKONUT sorununun hallolması için bütün Aydın halkından dua bekliyoruz. Şehrin göbeğindeki en değerli alanlardan biri resmen çöplüğe döndü. Tüm kurum ve kuruluşlardan mücadelemize destek bekliyoruz. Artık yeter çöplük, cennete dönsün. Ölmüşlerimizin ruhuna lokma döktürüyoruz. Bu sorun çözülmezse bizim çocuklarımız da bu lokmayı ileride bizim için döktürecekler. Bizim lokmalarımız döktürülmeden bu iş bitsin istiyoruz. Ölmeden evlerimizde bir gece olsun huzurla başımızı yastığa koyup uyumak istiyoruz" dedi.

Hak sahiplerinden Elif Yavuz ve İsmet Müçek de dernek başkanı Uğur'a destek vererek mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istedi.

"Yavuzlar da bizi saf dışı etmeye çalışıyor"

Herkesten umutlarını kestiklerini belirten Başkan Uğur, bu sorunu çözme vaadiyle ortaya çıkan Yavuzlar İnşaat Firması yetkililerinin de niyetini herkesin gördüğünü belirterek, "Maalesef Yavuzlar İnşaat da bizi saf dışı bırakmak için çalışıyor. Hukuken elimizden geleni yapacağız ve ayrıca bizim bu arsalarımızdan menfaat temin edip bizi mağdur edenleri de ahirette de affetmeyeceğiz" dedi. - AYDIN

AYKONUT mağdurları isyan etti; Bizim de lokmamız dökülmeden evlerimize kavuşmak istiyoruz
AYKONUT mağdurları isyan etti; Bizim de lokmamız dökülmeden evlerimize kavuşmak istiyoruz

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AYKONUT mağdurları isyan etti; 'Bizim de lokmamız dökülmeden evlerimize kavuşmak istiyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AYKONUT mağdurları isyan etti; "Bizim de lokmamız dökülmeden evlerimize kavuşmak istiyoruz" - Son Dakika
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