Anayasa Mahkemesi, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Üzerinde Esastan İnceleme Yapacak

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Anayasa Mahkemesi (AYM), 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u esastan incelemeye karar verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davada ilk incelemesini tamamlayarak, davanın daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülmesine hükmetti.

Kanunun yürürlüğe girmesi sonrası CHP, yasanın 17 maddesinden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması adına 15 Ağustos'ta AYM'ye başvuruda bulunmuştu.

Başvurunun ardından Yüksek Mahkeme önünde basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iptalini istedikleri maddelerin hayvan haklarına, kamu yararına, devletin temel amaç ve görevlerine, yaşam hakkına, çevre hakkına, tabiat varlıklarının korunması esasına ve uluslararası anlaşmaların iç hukuka etkisine tümüyle aykırı olarak düzenlendiğini savunmuştu. - ANKARA