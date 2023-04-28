AYM, kadının evlenmeden önceki soyadını kullanmasını engelleyen hükmü iptal etti - Son Dakika
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AYM, kadının evlenmeden önceki soyadını kullanmasını engelleyen hükmü iptal etti

28.04.2023 10:16
AYM, kadının evlenmeden önceki soyadını kullanmasını engelleyen hükmü iptal etti

AYM, Türk Medeni Kanununda kadının evlilikten sonra bekarlık soyismini ancak eşinin soyadının önünde kullanabilmesine imkan veren hükmü eşitliğe aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti. Resmi Gazetede yayımlanan karar yürürlüğe girdi. Artık evlenen kadınlar kocasının soyadını kullanmak zorunda olmayacaklar. Kadınlar sadece kendi soyadlarını veya kocasının soyadıyla birlikte kullanmayı seçebilecekler. - ANKARA

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Medeni Kanunu'ndaki kadının evlenmeden önceki soyadını kullanmasını engelleyen hükmü iptal etti.

AYM, Türk Medeni Kanunu'nda "kadının evlilikten sonra bekarlık soyismini ancak eşinin soyadının önünde kullanabilmesine" imkan veren hükmü "eşitliğe aykırı olduğu" gerekçesiyle iptal etti. Resmi Gazete'de yayımlanan karar yürürlüğe girdi. Artık evlenen kadınlar kocasının soyadını kullanmak zorunda olmayacaklar. Kadınlar, sadece kendi soyadlarını veya kocasının soyadıyla birlikte kullanmayı seçebilecekler. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel AYM, kadının evlenmeden önceki soyadını kullanmasını engelleyen hükmü iptal etti - Son Dakika


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