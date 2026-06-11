Aynur Kanbur Cinayetinde Keşif Yapıldı

Şişli Fulya'daki evinin önünde 24 Mart 2016 günü silahlı saldırıya uğrayan Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur'un ölümüyle ilgili cinayeti itiraf eden Bülent Gündüz'ün de katılımıyla olay yerinde keşif yapıldı.

İstanbul Şişli'de 24 Mart 2016'da 90'lı yılların 'Mezdeke Dans Üçlüsü' olarak bilinen grubun üyesi Aynur Kanbur, evinin giriş kapısının önünde silahla vurularak öldürülmüştü. Olay yerinden elde edilen boş kovanlar ise bu zamana kadar bir silahla eşleşmemişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Bürosu çalışmalarıyla soruşturmayı derinleştirdi. Soruşturma kapsamında olayla ilgili 3 şüpheli tespit edilmiş, şüpheliler Bülent Gündüz, Fazlı K. ve Serdar K. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Bülent Gündüz suçlamayı kabul ederek Kanbur'u öldürdüğüne ilişkin itiraf etmişti. Bülent Gündüz ifadesinde, Aynur Kanbur'un uzaktan akrabası olduğunu belirterek, dansözlük işinin kendi ailesi içinde örf ve adetlere ters olduğunu; cinayeti bu yüzden işlediğini iddia etmişti.

Başsavcı vekili eşliğinde olay yerinde keşif çalışması yapıldı

Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Bürosu Başsavcı Vekili, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin katılımıyla olay yerinde keşif yapıldı. Çalışmada 'yer gösterme işlemi' gerçekleştirildi. Şüpheli Bülent Gündüz olayı gerçekleştirdiği Narçiçeği Sokak'taki apartmana getirildi. Cinayet Büro ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri eşliğinde keşif işlemleri tamamlandı. - İSTANBUL