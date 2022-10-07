Ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçaklayan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçaklayan şahıs yakalandı

07.10.2022 17:54

Ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçaklayan şahıs yakalandıORDU Ordu'nun Ünye ilçesinde, ayrı yaşadığı eşi Canan Türk'ü 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaralamasının ardından kayıplara karışan Naci T.(38), emniyetin ve jandarmanın düzenlediği titiz operasyon sonucu yakalandı.

Ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçaklayan şahıs yakalandı

ORDU Ordu'nun Ünye ilçesinde, ayrı yaşadığı eşi Canan Türk'ü 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaralamasının ardından kayıplara karışan Naci T.(38), emniyetin ve jandarmanın düzenlediği titiz operasyon sonucu yakalandı. Şahıs, dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Öznur Temiz'in ölümüyle ilgili de aranıyordu.

Ünye ilçesi Kaledere Mahallesi Harmandüzü Sokak'ta 3 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, farklı suçlardan da aranması olan Naci T.iddiaya göre anlaşamadığı ve ayrı yaşadığı eşi Canan Türk'ün evine balkondan girdi. Eşini 6 yerinden bıçaklayan şahıs, olay sonrası evden kaçtı. Bu esnada komşuları ise polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olayda ağır yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yerin altında saklanmaya çalışmış

Bıçaklama olayı sonrası Naci T.'nin arama çalışmalarını titizlikle yürüten Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ile Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, zanlının Hanyanı Mahallesi'ndeki dere kenarında bir tarlada kurduğu çadırda kaldığını tespit etti. Ekipler yürüttükleri operasyon ile şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Burada yapılan incelemelerde Naci T.'nin çadır kurmak için toprağa kazı yaptığı ve yerin altında saklanmaya çalıştığı öğrenildi. Öte yandan şüpheli Naci T.'nin çeşitli suçlardan da sabıkalı olduğu ve hakkında aranma kararı olduğu bilgisine ulaşıldı. 2 çocuk annesi genç kadının şüpheli ölümü nedeniyle aranıyordu

11 Nisan 2022 tarihinde meydana gelen olayda ise evinde çıplak cesedi bulunan, dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Öznur Temiz'in ölümüyle ilgili olarak da Naci T.'nin arandığı öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
'Yüzde 98 engelli raporu' olan vatandaşın bakım parası kesildi 'Yüzde 98 engelli raporu' olan vatandaşın bakım parası kesildi Ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçaklayan şahıs yakalandı Ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçaklayan şahıs yakalandı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Ordu, Ünye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçaklayan şahıs yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:59 HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
21:14 Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi
20:18 Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 00:22:17. #1.11#
SON DAKİKA: Ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçaklayan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement