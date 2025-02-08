Ayşe Kulin Beşiktaş'ta Okurlarıyla Buluştu

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Beşiktaş Belediyesi, Beltaş Kitap Kafe'de yazar Ayşe Kulin'i okurlarıyla buluşturdu. Düzenlenen söyleşi ve imza gününde Kulin, sevenlerine hayat hikayelerinden bahsetti.

Beşiktaş Belediyesi önemli sanatçı, yazar ve şairleri Beşiktaş'ta ağırlamaya devam ediyor. Bu çerçevede Beltaş Kitap Kafe'de edebiyatta 40. yılını dolduran yazar Ayşe Kulin okurlarıyla buluştu. Söyleşi ve imza günü etkinliğine onlarca okur katıldı. Etkinlikte soru cevap şeklinde sohbetler edildi, Kulin'in yazdığı kitaplara ilişkin anılara değinildi. - İSTANBUL