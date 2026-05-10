Ayşe Miray Güven, Resim Yarışmasında İl Birincisi Oldu - Son Dakika
Ayşe Miray Güven, Resim Yarışmasında İl Birincisi Oldu

10.05.2026 14:32
Adıyaman Üniversitesi'nin düzenlediği yarışmada Ayşe Miray Güven, il birinciliğini kazandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Adıyaman Üniversitesi tarafından düzenlenen "Geleceği ben çiziyorum" temalı resim yarışmasında, Adıyaman Doğa Koleji ilkokul öğrencisi Ayşe Miray Güven gösterdiği başarılı performansla il birinciliğini elde etti.

Çocukların hayal gücünü, sanatsal bakış açısını ve geleceğe dair umutlarını resim yoluyla ifade etmelerini amaçlayan yarışmaya kent genelinden çok sayıda öğrenci katıldı. Renklerin ve becerinin ön plana çıktığı yarışmada Ayşe Miray Güven'in çalışması, özgün anlatımı ve güçlü temasıyla jüri üyelerinden tam not aldı.

Başarılı öğrenci için düzenlenen ödül töreninde dereceye giren eserler sergilenirken, programa eğitim camiasından birçok davetli de katıldı. İl birincisi olan Ayşe Miray Güven'e ödülü, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ile İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun tarafından takdim edildi.

Doğa Koleji Kurucu Müdürü Orhan Ekinci, ise öğrencilerinin elde ettiği başarıdan büyük gurur duyduklarını belirterek, "Geleceği hayal gücüyle renklendiren öğrencimizi yürekten tebrik ediyor, emeği geçen öğretmenlerimize ve ailesine teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Adıyaman, Sanat, Yerel, Son Dakika

