Ayşe Özer, Depremzedeler İçin Yardım Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayşe Özer, Depremzedeler İçin Yardım Bekliyor

12.06.2026 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sumbas'ta yaşlılık ve engelli aylığı ile geçinen Ayşe Özer, tehlikeli evinde yardım istiyor.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kızı ve engelli oğluyla birlikte yaşayan Ayşe Özer, 6 Şubat depremlerinde hasar gören evinin tavanının dökülmesi nedeniyle tehlike atlattıklarını, korkuyla yaşadıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Sadece yaşlılık ve engelli aylıklarının olduğunu belirten Özer, "Ev yaptıramayız. Aylık yok, emeklilik yok, hiçbir şey yok" dedi.

Sumbas ilçesine bağlı Kızılömerli köyünde yaşlılık maaşıyla geçenen Ayşe Özer, yüzde 80 fiziksel engelli 40 yaşındaki oğlu Bayram Özer ve işsiz kızıyla birlikte yaşıyor. Eşini 3 yıl önce kanserden kaybeden yaşlı kadın, çocuklarıyla birlikte kaldıkları evin tavanından beton parçalarının dökülmesi sebebiyle hayati tehlike atlattıklarını belirtti. Yaşlılık aylığı ve engelli aylığıyla geçimini sağlayan Özer ailesi, hayırseverlerden yardım bekliyor.

Her gün korku içinde yaşadıklarını belirten Ayşe Özer, "6 Şubat Kahramanmaraş depreminde evimiz az hasar aldı. İlerleyen zamanlarda tavanımız düştü, demirleri dışarıda, az bir şeyle kurtulduk. Oğlum engelli onun odasındaki tavan da düştü. O da öyle az bir zamanla kurtuldu. Kurtulduk ama korktuk evde çocuklarım, vardı torunlarım vardı az bir şeyle onlar kurtuldu çok şükür. Bir şey olmadı ama yine burada yaşıyoruz korkuyla yaşıyoruz. Evi yaptıracak durumumuz yok, ben yaşlılık maaşı alıyorum, oğlum da engelli maaşı alıyor. Bu maaşla geçinmeye çalışıyoruz. Geçinilmiyor da işte zor güç geçiniyoruz. Ev yaptıramayız bir şey yok aylık yok, emeklilik yok hiçbir şey yok. Ev yapılmazsa ne olur burada ölürüz gideriz, ne olacak, bir günde başımıza yıkılır" ifadelerini kullandı

"BU ŞARTLAR ALTINDA EVİMİZİ YAPTIRMA İMKANIMIZ YOK"

Fiziksel engelli Bayram Özer ise şunları söyledi:

"6 Şubat depreminde evimiz az hasar aldı o dönemde. Birkaç yıl sonra da demirler birden düştü. Ben de zaten oradaydım yani santimlerle kurtuldum yanıma düştü. Ortopedik bedensel engelliyim Zor kurtuldum. Dışarıya kendimizi zor attık. Ben zor çıktım annemin yardımıyla dışarıya. Bir gün sonra da ben kendi odamda yaptım, sabah annem kahvaltıya çağırdı. Kahvaltıya çıktım arabaya bindim dışarı çıktım küt diye ses geldi, yattığım odanın tavanı düştü, saniyelerle kurtuldum. Tavanın demirleri zaten dışında. Annem, yaşlılık maaşı alıyor ben de engelli maaşı alıyorum. Bu şartlar altında evimizi yaptırma imkanımız yok. Kendimizi zor idare ediyoruz zaten. Ustalar geldi baktı 'tamir olmaz, bu şekilde yaşanmaz' denildi. Biz mecburiyetten yaşıyoruz, her gün bir korkuyla nereden ne düşecek, ne olacak diye, korku içerisindeyiz. Şans eseri yaşıyoruz, her gün bir korkuyla yatıp, korkuyla kalkıyoruz. Maaşlarımızda da anca mutfak giderleri, ekstra bir şey yapma şansımız yok zaten. Yaşlılık ve engelli maaşları çok düşük. Biriktirme şansımız yok zaten karnımızı zor doyuruyoruz. Alınan maaşla bildiğiniz üzere de zaten her şey ateş pahası, biz kıt kanaat geçiniyoruz. Burada paramız yok diye biz can tehlikesi mi yaşayacağız? Her gün ölümle burun buruna mı olacağız" şeklinde konuştu."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Ayşe Özer, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayşe Özer, Depremzedeler İçin Yardım Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çay toplamak için İran’dan Rize’ye getirilen yabancı işçilerin darbedildiği iddiası Çay toplamak için İran'dan Rize'ye getirilen yabancı işçilerin darbedildiği iddiası
Nijerya’da yola döşenen mayının patlaması sonucu 10 kişi öldü Nijerya'da yola döşenen mayının patlaması sonucu 10 kişi öldü
İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine mahkeme başkanı anında müdahale etti İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine mahkeme başkanı anında müdahale etti
İngiltere’de zayıflama ilacı kullanan hanelerin market harcamaları yılda 780 milyon sterlin azaldı İngiltere'de zayıflama ilacı kullanan hanelerin market harcamaları yılda 780 milyon sterlin azaldı
İBB’nin öğrenci yurt ücretlerine yaklaşık yüzde 35 zam yapıldı İBB'nin öğrenci yurt ücretlerine yaklaşık yüzde 35 zam yapıldı
Besnik Hasi’nin Amedspor’a imza atması Belçika’yı karıştırdı Besnik Hasi'nin Amedspor'a imza atması Belçika'yı karıştırdı

14:09
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
13:57
TFF Başkanı’nın saha kenarındaki görüntüsü olay oldu
TFF Başkanı'nın saha kenarındaki görüntüsü olay oldu
13:42
Özgür Özel’den yeni parti çıkışı Kılıçdaroğlu’nu işaret etti
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti
12:49
Mezdeke Aynur’un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı
Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı
11:58
Merkez Bankası’ndan kritik ipucu geldi İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 14:12:21. #7.13#
SON DAKİKA: Ayşe Özer, Depremzedeler İçin Yardım Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.