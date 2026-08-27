Ayşegül\'ün Biyonik Kulak Yetersizliği

Adana'da doğuştan işitme engelli olarak dünyaya gelen 11 yaşındaki Ayşegül Şiş, 5 yaşında ameliyat olduktan bir yıl sonra oyun oynarken cihazını kırdı. Ayşegül'ün yeniden duyabilmesi için 220 bin TL değerindeki biyonik kulak cihazına ihtiyacı var. Ancak ailesi maddi durumu iyi olmadığı için 4 yıldır biyonik kulaklık alamadığından Ayşegül sessizliğe mahkum kaldı.

Abdullah (35) ve Ebru (35) Şiş çiftinin 4 çocuğundan ikisi doğuştan işitme engelli dünyaya geldi. Çiftin çocuklarından Ayşegül, henüz 5 yaşındayken biyonik kulak ameliyatı oldu. Ancak ameliyattan yaklaşık bir yıl sonra küçük kız, oyun oynadığı sırada biyonik kulağını kırdı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle cihaz yenilenemeyince Ayşegül, 4 yıldır yeniden duyamadan yaşamını sürdürüyor.

"Babanın geçirdiği kaza aileyi daha da zorladı"

Ailenin yaşadığı maddi sıkıntılar bununla da sınırlı kalmadı. Baba Abdullah Şiş, yaklaşık 2 yıl önce motosiklet kazası geçirerek yaralandı. Sol bacağına implant takılan baba, kaza sonrası bir süre çalışamaz hale geldi. Gelir kaybı yaşayan aile, ev kirasını ödeyemeyince oturdukları evden çıkarıldı. Bunun üzerine Şiş çifti, çocuklarıyla birlikte kayınbabalarının Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki evine yerleşti.

Ailenin yaşadığı tüm bu sıkıntılar arasında Ayşegül'ün yeniden duyabilmesi için gereken biyonik kulak cihazının yaklaşık 220 bin liralık maliyeti de karşılayamadı.

"Çok üzülüyorum, çok duygulanıyorum. İçim yanıyor"

Yüreğir İmadettin Levent İlkokulunda 4. sınıfta okuyan Ayşegül'ün duymadığı içi eğitiminin aksadığını anlatan Ebru Şiş, "Evim ayrıydı, kızım 5 yaşında ameliyat oldu. Ameliyat olduktan bir sene sonra oyun oynarken biyonik kulaklığı kırıldı. Kırıldıktan sonra tekrardan alamadık. 4'üncü sınıfa gidiyor. Eşim trafik kazası geçirdiği için cihazını alamadık" dedi.

"Bir şey duymuyor"

Kızının cihazı küçük yaşta oyun oynarken kırdığını belirten anne Şiş, "Kendisi oyun oynarken kırdı, bilmediği için çok küçüktü. Maddi sıkıntı çektiğimiz için de alamadık. Kızım biyonik kulağı olmadan okula gidip geliyor. Gidip geldikten sonra bir şey yapamıyor. Sadece yazı yazabiliyor. Bir şey duymuyor, okuyamıyor. Duymuyor yani" diye konuştu.

"Arkadaşlarının söylediklerini işaretlerle anlamaya çalışıyor"

Ayşegül'ün okulda arkadaşlarıyla el işaretleriyle anlaşmaya çalıştığını anlatan anne Şiş, kızının zaman zaman arkadaşları tarafından anlaşılmadığını ve bunun onu üzdüğünü söyledi. Şiş, "Bazen arkadaşları da sıkıntı yapıyor. Arkadaşlarıyla konuşmadığı için anlaşamıyorlar. Arkadaşları alay etmiş gibi oluyor, o da üzülüyor. Çok üzülüyorum, çok duygulanıyorum. İçim yanıyor ama elimizden bir şey gelmiyor" ifadelerini kullandı.

"Yaşıtlarıyla oynamasını istiyorum"

Kızının yeniden duyabilmesinin yalnızca okul hayatı için değil, gelişimi açısından da büyük önem taşıdığını söyleyen Ebru Şiş, ailenin yaşadığı zorlukları anlattı. Anne Şiş, "Kızımın biyonik kulaklığı olsa iyi olur. Gelişimi de duruyor, bir şey öğrenemiyor. Büyük kızımda işitme engelli ama onunda kulak arkası var ama bozuk. Çok zor durumdayım, maddi sıkıntı olarak çocuklarımda bir evi olmasını, okullarının olmasını ister. Kulaklarının duymasını istiyor" dedi.

Ayşegül'ün yazabildiğini ancak okuyamadığını belirten anne Şiş, yaklaşan yeni eğitim öğretim yılı öncesinde hayırseverlere çağrıda bulundu. Şiş, "Kızımın cihazı için hayırseverlerden yardım istiyorum. Bir hafta sonra okullar açılıyor, kızımın duymasını istiyorum. Yaşıtlarıyla oynamasını istiyorum" diye konuştu.