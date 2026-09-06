Ayşenur Ezgi Eygi, şehadetinin ikinci yılında Didim'deki mezarında dualarla anıldı - Son Dakika
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Ayşenur Ezgi Eygi, şehadetinin ikinci yılında Didim'deki mezarında dualarla anıldı

Ayşenur Ezgi Eygi, şehadetinin ikinci yılında Didim\'deki mezarında dualarla anıldı
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Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi için Aydın'ın Didim ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Öğle namazının ardından Kur'an-ı Kerim okunan programda, Eygi'nin eşi ve yakınları da hazır bulundu.

Filistin'e destek amacıyla bulunduğu Batı Şeria'da 6 Eylül 2024 tarihinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi, şehadetinin ikinci yılında Aydın'ın Didim ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.

Didim Asri Mezarlığı'nda öğle namazının ardından gerçekleştirilen anma programına Didim İlçe Müftüsü Refik Ali Demirel ve müftülük görevlilerinin yanı sıra Eygi'nin eşi Mazhar Ali, kuzeni Bahar Tıkkın, aile yakınları ve arkadaşları katıldı. Anma programında Eygi'nin mezarı başında müftülük personeli tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Ayşenur Ezgi Eygi için dualar edildi.

Aydın'ın Didim ilçesindeki akrabalarını ziyaret ettikten sonra Filistin'e destek amacıyla Batı Şeria'ya giden Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül 2024'te İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti. Eygi, 14 Eylül 2024 tarihinde Didim'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilmişti.

Kaynak: İHA

Batı Şeria, İsrail, Didim, Aydın, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayşenur Ezgi Eygi, şehadetinin ikinci yılında Didim'deki mezarında dualarla anıldı - Son Dakika

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