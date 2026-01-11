Başkan Şadan güven tazeledi - Son Dakika
11.01.2026 17:47  Güncelleme: 17:49
Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın olağan genel kurulunda tek liste ile seçime giren Aytekin Şadan, üyelerin oyunu alarak yeniden başkanlık görevine getirildi. Başkan Şadan, esnafın sorunlarını çözme ve taleplerini iletme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, tek listeyle girdiği olağan genel kurul seçiminde üyelerin desteğini alarak yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Kula Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurul Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları okunarak oy birliğiyle ibra edildi. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Aytekin Şadan, üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevine seçildi. Seçim sonrası teşekkür konuşması yapan Başkan Aytekin Şadan, kendisine bir kez daha duyulan güvenden dolayı tüm oda üyelerine teşekkür ederek, "Bugüne kadar esnafımızın sorunlarını çözmek, taleplerini ilgili mercilere iletmek ve odamızı daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için çalıştık. Yeni dönemde de aynı azim ve kararlılıkla, birlik ve beraberlik içinde Kula esnafı için çalışmaya devam edeceğiz. Kapımız tüm esnafımıza her zaman açık olacaktır," dedi.

Genel kurulda konuşan Kula Kaymakamı Talha Altuntaş ise Aytekin Şadan'ı tebrik ederek, "Esnaf ve sanatkarlarımız, ilçemizin ekonomik ve sosyal hayatının temel taşlarıdır. Yeniden başkan seçilen Sayın Aytekin Şadan'a ve yönetimine başarılar diliyorum. Kamu kurumları olarak esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Şadan ve yönetim kurulu üyeleri tebrikleri kabul ederken, genel kurul iyi dilek temennileriyle sona erdi.

Genel kurula Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez, CHP Kula İlçe Başkanı Esen Çınar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Koordinatörü Adem Yardımcı, oda başkanları, esnaf temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
