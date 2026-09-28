AYTO koordinasyonunda Aydın İnciri işletmelerinde coğrafi işaret denetimi sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AYTO koordinasyonunda Aydın İnciri işletmelerinde coğrafi işaret denetimi sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AYTO koordinasyonunda Aydın İnciri işletmelerinde coğrafi işaret denetimi sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İnciri'nin coğrafi işaret değerini korumak için AYTO koordinasyonundaki Denetim Komisyonu incir işletmelerini denetledi. Coğrafi işaret kullanan işletmeler denetlenirken, kullanmak isteyenlere başvuru ve kullanım süreci anlatıldı.

Türkiye ve Avrupa Birliği'nde 'Coğrafi işaret' tescili bulunan Aydın İnciri'nin marka değerinin korunması amacıyla sahaya inen Aydın Ticaret Odası (AYTO) ekipleri, incir işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

Aydın İnciri'nin 'Coğrafi işaret' tescilinden kaynaklanan değerinin korunması ve kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla işletmelere yönelik denetimler sürüyor. Bu kapsamda Aydın Ticaret Odası (AYTO) koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İncir Araştırma Enstitüsü uzmanlarından oluşan Denetim Komisyonu, coğrafi işaret kullanan ve kullanmak isteyen incir işletmelerini ziyaret etti. Komisyon tarafından coğrafi işaret kullanan işletmelerde ilgili prosedürler kapsamında denetimler gerçekleştirilirken, coğrafi işaret kullanmak isteyen işletmelere ise başvuru ve kullanım süreci hakkında bilgi verildi. İşletme yetkililerinin soruları da komisyon tarafından yanıtlandı.

"Sürdürülebilirliğin sağlanması büyük önem taşıyor"

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, konuya ilişkin açıklamasında, Türkiye ve Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilini yaptırdıkları Aydın İncirinin marka değerini korumak ve artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Aydın İnciri, ilimizin tarımsal üretimindeki önemli değerlerden biri olmasının yanı sıra Türkiye ve Avrupa Birliği'nde tescilli bir ürünümüzdür. Bu tescilin sağladığı değerin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda, coğrafi işaret kullanımına ilişkin denetimlerimizi ilgili kurumlarımızla iş birliği içerisinde sürdürüyor, coğrafi işaret kullanmak isteyen işletmelerimizi de süreç hakkında bilgilendiriyoruz. Aydın İncirinin sahip olduğu kalite ve değerin korunmasına, coğrafi işaretin sağladığı katma değerin üreticilerimiz ve işletmelerimiz açısından daha güçlü bir ekonomik değere dönüşmesine katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
EkonomiGüncelAydınYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD’den ihraç edildi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD'den ihraç edildi
Bu da mı tesadüf Kurtlar Vadisi, fon krizini de es geçmemiş Bu da mı tesadüf? Kurtlar Vadisi, fon krizini de es geçmemiş
Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı
Tır faciasında yürek yakan anlar Cenazeyi almaya gelen abla fenalaştı Tır faciasında yürek yakan anlar! Cenazeyi almaya gelen abla fenalaştı
Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası’ndan elendiler Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası'ndan elendiler
17:53
“Özel jetle hacca gitti” iddiasına Fatma Betül Sayan Kaya’dan yanıt
“Özel jetle hacca gitti” iddiasına Fatma Betül Sayan Kaya’dan yanıt
17:50
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul’a getirdim
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul'a getirdim
17:39
Bir belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
17:36
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama! Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
17:31
Poku’nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı
Poku'nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı
17:06
3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi
3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 18:09:04. #7.12#
SON DAKİKA: AYTO koordinasyonunda Aydın İnciri işletmelerinde coğrafi işaret denetimi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei