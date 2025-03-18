Ayvacık'ta Ağaç Kesimi Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ayvacık'ta Ağaç Kesimi Protestosu

Geniş Video İzle

Ayvacık halkı, asfalt plenti için kesilen hatıra ormanı ağaçlarına karşı çıkıyor ve protesto ediyor.

18.03.2025 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Samsun'un Ayvacık ilçesi Orta mahallesi sakinleri, Milli Emlak'a ait arazideki Emniyet Amirliği Hatıra Ormanı'ndaki ağaçların, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Asfalt Plenti Tesisi için kesildiğini belirterek, "Yaşanır çevre bırakmak, gelecek nesillere, temiz bir çevre bırakmak hepimizin görevi" dedi.

Samsun'un Ayvacık ilçesi Orta mahallesi sakinleri, Milli Emlak'a ait arazideki Emniyet Amirliği Hatıra Ormanı'ndaki ağaçların, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Asfalt Plenti Tesisi için kesildiğini ileri sürdü. Duruma tepki gösteren Ayvacıklılar, basın açıklaması yaparak bu yanlıştan vazgeçilmesini istedi.

Basın açıklamasında konuşan Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, "Amacımız bir hizmeti engellemek değil, hizmet yapılırken bir alanın, bir canlının yok edilişine karşı koymaktır. Bu alanda şu an geriye kalan çamlar gibi hemen arkamızda yüzlerce çam kayın, akasya ağaçları ne yazık ki hunharca katledilmiştir. Buranın adı Ayvacık İlçesi Emniyet Amirliği Polis Hatıra Ormanı idi. Sanki hiç alternatif bir yer yokmuş gibi baraj gölünün sıfırına asfalt plenti şantiyesi kuruyorlar. Akıllara zarar değil mi? Yani bunun yapılabileceği yüzlerce alan varken bu hangi akla hizmettir?" dedi.

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) Sözcüsü Adnan Korkmaz da Samsun Çevre Platformu olarak uzun yıllardır Samsun'da doğaya, insana, çevreye zararlı olan, kamu yararı olmayan birçok yatırıma karşı çıktıklarını belirterek, "Karşı çıkmak bizim görevimizdi. Çünkü yaşanır çevre bırakmak, gelecek nesillere, temiz bir çevre bırakmak hepimizin görevi. Altı üstü bir asfalt şantiyesi kurulacak. Bir dönüm, iki dönüm her yerde kurulabilir. Kaymakam bey, vali bey, belki de kamu kurumları ya bir projeye herkes karşı çıkacak, hiç kimse istemeyecek ama buna rağmen bu proje inatla yapılacak. Arkadaşlar halkın karşısında kimse duramaz. Ayvacık halkı kenetlenecek. Bu proje iptal edilecek ve burası eski haline gelecek" ifadelerini kullandı.

"Bu tür projelerin birinci önceliği kamu yararıdır"

Önceki dönem Mimarlar Odası Samsun Şubesi Başkanı İshak Memişoğlu, "Bu tür yatırımlara karşı değiliz. Ancak bunu yaparken birinci öncelikleri de doğaya saygı olmalı. Doğayı tahrip etmeyecek şekilde projelerin yönlendirilmesi gerekiyor. Bu tür projelerin birinci önceliği kamu yararıdır. Kamu yararı dediğimizde öncelikli olarak burada yaşayan insanların yaşam hakkını önceleyen kamu yararı. Bu tür yan tesisleri oluştururken konumlarına çok dikkat etmek gerekiyor. Bunu yaparken doğaya en az zarar verecek şekilde, en az dokunacak şekilde, en az tahrip edecek bir biçimde konumlandırmanız gerekiyor" diye konuştu.

Zafer Partisi İl Başkanı Alperen Carus, "Burada belki yaşımızdan büyük ağaçlar var. Binlerce Ayvacıklı'nın belki hatıralarının olduğu bir yer burası. Anayasamızın 169. maddesi orman alanlarının korunmasını düzenliyor. Bu yatırımın yapılabileceği daha uygun bir alan olduğu zaten ifade edildi. Baraj kenarında, su havzasında böyle bir kirletici yatırımın yapılmasını doğru bulmuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

İYİ Parti Ayvacık İlçe Başkanı İsmet Çapaş da "Biz hizmetin önünü kesmiyoruz. Doğaya, hiçbir şeye zarar vermeden yapılabilecek olmasına rağmen burada bir sürü fidan kesip bunun buraya yapılmasına karşıyız" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Ayvacık, Samsun, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayvacık'ta Ağaç Kesimi Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkesi bozan İsrail’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk tepki: Netanyahu’nun soykırım politikasına dur denmeli Ateşkesi bozan İsrail'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli
Yeni takımı da belli Real Madrid bunu yaparsa Arda Güler gidecek Yeni takımı da belli! Real Madrid bunu yaparsa Arda Güler gidecek
DEM Partili Bakırhan: Öcalan’ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun DEM Partili Bakırhan: Öcalan'ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun
Bakan Tunç: Öcalan mesajı okurken video çekildi, görüntüler istihbaratın elinde Bakan Tunç: Öcalan mesajı okurken video çekildi, görüntüler istihbaratın elinde
Bahçeli’den ’Sayın Öcalan’ Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok Bahçeli'den 'Sayın Öcalan' Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok
İsrail’in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400’ü geçti İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü geçti
Türkiye’den İsrail’in saldırılarına ilk tepki Türkiye'den İsrail'in saldırılarına ilk tepki
Bazı kripto para ve ödeme şirketlerinin işlemleri durduruldu Bazı kripto para ve ödeme şirketlerinin işlemleri durduruldu
Sultan Vahdettin’in torununun evindeki 11 milyonluk hırsızlık kamerada Sultan Vahdettin'in torununun evindeki 11 milyonluk hırsızlık kamerada
Ahmet Çakar, Galatasaray’ın kaybedeceği maçları sayıp Fenerbahçe’yi şampiyon ilan etti Ahmet Çakar, Galatasaray'ın kaybedeceği maçları sayıp Fenerbahçe'yi şampiyon ilan etti
Arnavutköy’de ağaçlık alanda insana ait kafatası bulundu Arnavutköy'de ağaçlık alanda insana ait kafatası bulundu

14:36 Ateşkesi bozan İsrail’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk tepki: Netanyahu’nun soykırım politikasına dur denmeli Ateşkesi bozan İsrail'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli
14:04 DEM Partili Bakırhan: Öcalan’ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun DEM Partili Bakırhan: Öcalan'ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun
13:39 Bahçeli’den ’Sayın Öcalan’ Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok Bahçeli'den 'Sayın Öcalan' Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok
13:24 İsrail’in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400’ü geçti İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü geçti
11:17 Diploma soruşturmasında üniversite kurucusundan İmamoğlu’nu köşeye sıkıştıracak ifade Diploma soruşturmasında üniversite kurucusundan İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıracak ifade
23:16 Beyaz Saray: Fransızlar bizim sayemizde Almanca konuşmuyor Beyaz Saray: Fransızlar bizim sayemizde Almanca konuşmuyor
23:03 Oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti Oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti
22:00 ABD’den İran’a bir tehdit daha: Bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur ABD'den İran'a bir tehdit daha: Bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur
21:45 “Bizi kim alabilir“ diyerek tüfekle havaya ateş açan 6 kişi gözaltına alındı "Bizi kim alabilir" diyerek tüfekle havaya ateş açan 6 kişi gözaltına alındı
21:28 Bakan Yılmaz Tunç: Terörsüz bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz Bakan Yılmaz Tunç: Terörsüz bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz
21:10 Pozitifbank ve Flash Haber TV’nin sahibi Erkan Kork tutuklandı Pozitifbank ve Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 14:55:07. #7.13#
SON DAKİKA: Ayvacık'ta Ağaç Kesimi Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.