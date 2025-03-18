Ayvacık'ta Ağaç Kesimi Protestosu

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Samsun'un Ayvacık ilçesi Orta mahallesi sakinleri, Milli Emlak'a ait arazideki Emniyet Amirliği Hatıra Ormanı'ndaki ağaçların, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Asfalt Plenti Tesisi için kesildiğini belirterek, "Yaşanır çevre bırakmak, gelecek nesillere, temiz bir çevre bırakmak hepimizin görevi" dedi.

Samsun'un Ayvacık ilçesi Orta mahallesi sakinleri, Milli Emlak'a ait arazideki Emniyet Amirliği Hatıra Ormanı'ndaki ağaçların, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Asfalt Plenti Tesisi için kesildiğini ileri sürdü. Duruma tepki gösteren Ayvacıklılar, basın açıklaması yaparak bu yanlıştan vazgeçilmesini istedi.

Basın açıklamasında konuşan Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, "Amacımız bir hizmeti engellemek değil, hizmet yapılırken bir alanın, bir canlının yok edilişine karşı koymaktır. Bu alanda şu an geriye kalan çamlar gibi hemen arkamızda yüzlerce çam kayın, akasya ağaçları ne yazık ki hunharca katledilmiştir. Buranın adı Ayvacık İlçesi Emniyet Amirliği Polis Hatıra Ormanı idi. Sanki hiç alternatif bir yer yokmuş gibi baraj gölünün sıfırına asfalt plenti şantiyesi kuruyorlar. Akıllara zarar değil mi? Yani bunun yapılabileceği yüzlerce alan varken bu hangi akla hizmettir?" dedi.

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) Sözcüsü Adnan Korkmaz da Samsun Çevre Platformu olarak uzun yıllardır Samsun'da doğaya, insana, çevreye zararlı olan, kamu yararı olmayan birçok yatırıma karşı çıktıklarını belirterek, "Karşı çıkmak bizim görevimizdi. Çünkü yaşanır çevre bırakmak, gelecek nesillere, temiz bir çevre bırakmak hepimizin görevi. Altı üstü bir asfalt şantiyesi kurulacak. Bir dönüm, iki dönüm her yerde kurulabilir. Kaymakam bey, vali bey, belki de kamu kurumları ya bir projeye herkes karşı çıkacak, hiç kimse istemeyecek ama buna rağmen bu proje inatla yapılacak. Arkadaşlar halkın karşısında kimse duramaz. Ayvacık halkı kenetlenecek. Bu proje iptal edilecek ve burası eski haline gelecek" ifadelerini kullandı.

"Bu tür projelerin birinci önceliği kamu yararıdır"

Önceki dönem Mimarlar Odası Samsun Şubesi Başkanı İshak Memişoğlu, "Bu tür yatırımlara karşı değiliz. Ancak bunu yaparken birinci öncelikleri de doğaya saygı olmalı. Doğayı tahrip etmeyecek şekilde projelerin yönlendirilmesi gerekiyor. Bu tür projelerin birinci önceliği kamu yararıdır. Kamu yararı dediğimizde öncelikli olarak burada yaşayan insanların yaşam hakkını önceleyen kamu yararı. Bu tür yan tesisleri oluştururken konumlarına çok dikkat etmek gerekiyor. Bunu yaparken doğaya en az zarar verecek şekilde, en az dokunacak şekilde, en az tahrip edecek bir biçimde konumlandırmanız gerekiyor" diye konuştu.

Zafer Partisi İl Başkanı Alperen Carus, "Burada belki yaşımızdan büyük ağaçlar var. Binlerce Ayvacıklı'nın belki hatıralarının olduğu bir yer burası. Anayasamızın 169. maddesi orman alanlarının korunmasını düzenliyor. Bu yatırımın yapılabileceği daha uygun bir alan olduğu zaten ifade edildi. Baraj kenarında, su havzasında böyle bir kirletici yatırımın yapılmasını doğru bulmuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

İYİ Parti Ayvacık İlçe Başkanı İsmet Çapaş da "Biz hizmetin önünü kesmiyoruz. Doğaya, hiçbir şeye zarar vermeden yapılabilecek olmasına rağmen burada bir sürü fidan kesip bunun buraya yapılmasına karşıyız" dedi.