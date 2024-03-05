Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Bağyüzü Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Bağyüzü Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Ayvalık Belediye Başkanı ve CHP Ayvalık Belediye Başkan Adayı Mesut Ergin, Bağyüzü Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı ve Başkan Ergin'in eşi Canan Ergin'in de katıldığı mahalle ziyareti, renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Ergin, coşkulu kalabalıkla birlikte köy meydanına kadar yürüdü. Burada Bağyüzü esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ergin, mahallenin ihtiyaçları, yapılmış ve yapılması planlanan projeler üzerine sohbet etti. Başkan Ergin, sosyal medya hesaplarından Bağyüzü ziyaretine ilişkin 'Çok Güzelsin Bağyüzü' notunu düşerek paylaşım yaptı.

05.03.2024 14:01  Güncelleme: 14:47
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Ayvalık Belediye Başkanı ve CHP Ayvalık Belediye Başkan Adayı Mesut Ergin, Bağyüzü Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı ve Başkan Ergin'in eşi Canan Ergin'in de katıldığı mahalle ziyareti, renkli görüntülere sahne oldu.

Başkan Ergin, coşkulu kalabalıkla birlikte köy meydanına kadar yürüdü. Burada Bağyüzü esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ergin, mahallenin ihtiyaçları, yapılmış ve yapılması planlanan projeler üzerine sohbet etti.

Başkan Ergin, sosyal medya hesaplarından Bağyüzü ziyaretine ilişkin "Çok Güzelsin Bağyüzü" notunu düşerek paylaşım yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Bağyüzü Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Bağyüzü Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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