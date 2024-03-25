Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 'Büyük Macaron Buluşması'nda vatandaşlarla bir araya geldi.
Ayvalık Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Mesut Ergin'in seçim çalışmaları devam ediyor. Başkan Ergin, Ayvalık'ın mahallelerini, köylerini tek tek geziyor, vatandaşlarla ve esnafla görüşüyor. Bu kapsamda Macaron'da düzenlenen buluşmada, Başkan Ergin vatandaşlarla bir araya geldi.
Ergin buluşmayı, "Güçlüyüz çünkü biriz. Güçlüyüz çünkü siz varsınız" notuyla paylaştı.
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