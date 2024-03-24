Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Küçükköy Buluşması"nda vatandaşlara gelecek dönem projelerini anlattı.
Ayvalık Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Ergin, Küçükköy'de vatandaşlarla bir araya geldi. "Baba ocağına hoş geldin" pankartlarıyla karşılanan Ergin, "Merhaba Küçükköy! Merhaba çocukluğum, ilk öptüğüm eller, merhaba. Hepiniz buradasınız, hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi. Mesut Ergin coşkulu kalabalığa yeni dönem projelerini anlattı.
Ergin, buluşmayı "Baba ocağım, ana kucağım. Bir yanım Ayvalık bir yanım Altınova, bir yanım Cunda bir yanım Küçükköy, bir yanım Sarımsaklı, diğer yanım köyler. Taşına toprağına hayran olduğum memleketim." notuyla paylaştı.
Son Dakika › Yerel › Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Küçükköy Buluşması'nda projelerini anlattı - Son Dakika
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
Sizin düşünceleriniz neler ?