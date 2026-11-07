Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Muharip Gaziler Derneği heyetini ağırladı - Son Dakika
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Muharip Gaziler Derneği heyetini ağırladı

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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Muharip Gaziler Derneği heyetini ağırladı
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Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilciliği heyeti, Belediye Başkanı Mesut Ergin'i makamında ziyaret etti. Ergin, gazilerin vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için fedakarlık gösterdiğini, her zaman saygı ve minnetle anılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilciliği Başkanı Mehmet Kıranoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, gazilerin toplumdaki yeri ve taşıdıkları manevi değer ön plana çıktı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için fedakarlık gösteren gazilerin her zaman büyük bir saygı ve minnetle anılması gerektiğini vurguladı.

Başkan Ergin, "Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilciliği'nin nazik ziyaretlerinden memnuniyet duyduk. Vatanımız için fedakarlık gösteren gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilciliği Başkanı Mehmet Kıranoğlu ve beraberindeki heyetin ziyareti, günün anısına gerçekleştirilen hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
Mesut ErginTürkiyeGüncelYaşamYerelSon Dakika

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