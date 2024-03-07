Ayvalık Belediye Başkanı ve CHP Adayı Mesut Ergin, Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği (KASAİD) Ayvalık Şubesi ile bir araya geldi - Son Dakika
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Ayvalık Belediye Başkanı ve CHP Adayı Mesut Ergin, Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği (KASAİD) Ayvalık Şubesi ile bir araya geldi

Ayvalık Belediye Başkanı ve CHP Adayı Mesut Ergin, Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği (KASAİD) Ayvalık Şubesi ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya geldi. Toplumları güçlü kılan en önemli faktörün eşit ve güçlü kadınlar olduğunu belirten Ergin, 'Ülke kadınlarının İstanbul Sözleşmesi'ne acil ihtiyacı var ve hemen şimdi' diye konuştu.

07.03.2024 15:58  Güncelleme: 15:59
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Ayvalık Belediye Başkanı ve CHP Adayı Mesut Ergin, Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği (KASAİD) Ayvalık Şubesi ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya geldi. Toplumları güçlü kılan en önemli faktörün eşit ve güçlü kadınlar olduğunu belirten Ergin, "Ülke kadınlarının İstanbul Sözleşmesi'ne acil ihtiyacı var ve hemen şimdi" diye konuştu.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği (KASAİD) Ayvalık Şubesi yönetimi ve üyeler ile bir araya gelen Ayvalık Belediye Başkanı ve CHP Adayı Mesut Ergin, İstanbul Sözleşmesi'nin önemine vurgu yaptı.

Belediyenin kadın personeline verdiği, her türlü şiddete karşı yanlarında olacağı sözünü yineleyen Mesut Ergin, "Şu iyi bilinmeli ki kadına yönelik şiddet bir insan hakkı sorunudur, insanlık suçudur. Ülkemizde yıllardır yaşanan bu ağır sorunu el ele kol kola kaldırmakla sorumluyuz. El birliğiyle de gerçekleştireceğiz. Kadına yönelik şiddeti hep birlikte durduracağız" dedi.

İster masa başında olsun, ister parklarda, ister işletmelerde çalışsın kadın mesai arkadaşlarıyla uyum içinde ve dayanışma ile çalıştığını ve güzel işlere imza attıklarını dile getiren Ergin, şöyle konuştu:

"Her gün yaşıyoruz, kadın cinayetleri diye haykırıyoruz. Tüm bunlara karşın, İstanbul Sözleşmesi rafa kaldırıldı. Kadınları, kadın cinayetlerini umursamadan bir an bile düşünmeden, kadınları sokak ortasında, işyerinde, evinde, hukuktan, adaletten yoksun yalnız bıraktılar. Güvencelerini ellerinden aldılar. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadınlarımıza güveneceğiz, kadınlarımızdan gelecek her türlü talep, uygulanmasını istedikleri projelere el birliğiyle destek vererek yaşama geçireceğiz. Artık hiçbir kadının hiçbir kız çocuğunun katledilmesini bir yana bırakın burunları bile kanamasın."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ayvalık Belediye Başkanı ve CHP Adayı Mesut Ergin, Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği (KASAİD) Ayvalık Şubesi ile bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalık Belediye Başkanı ve CHP Adayı Mesut Ergin, Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği (KASAİD) Ayvalık Şubesi ile bir araya geldi - Son Dakika
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