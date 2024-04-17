Ayvalık Belediyesi, Aşıklar Tepesi\'ne Sosyal Tesis Kazandıracak

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Cunda (Ali Bey) Adası Mithatpaşa Mahallesi'nde mülkiyeti Hazine'ye ait yıkık yel değirmeni Ayvalık Belediyesi'ne tahsis edildi. Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan alınacak proje onayının ardından Aşıklar Tepesi'ne içinde sosyal tesisin de bulunduğu yeni bir seyir alanı kazandırılacak.

Ayvalık Belediyesi, Aşıklar Tepesi'ne yeni bir sosyal alan kazandırmak için harekete geçti. Cennet Tepesi'nden sonra Aşıklar Tepesi'nin ikinci buluşma adresi olacağını ve büyük bir ilgi beklediklerini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, şunları söyledi:

"Gerekli yazışmaların tamamlanmasının ardından 252 metrekarelik bir alan belediyemize tahsis edildi. Kurulun seyir terası ve kafeterya projesine onay vermesiyle birlikte yıkık durumdaki yel değirmeninin restorasyonu tamamlanacak ve kısa bir süre içinde Ayvalıklı vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Açıldığı günden beri büyük bir ilgi gören ve turizm turlarında programlarda yer alan Cennet Tepesi Kafeterya'nın benzeri şeklindeki kafeteryamız, uygun fiyat politikasıyla belediyemiz tarafından işletilecektir."

NELER YAPILACAK?

Ayvalık Belediyesi'ne tahsisli, tescilli yel değirmeni bulunan taşınmaz üzerinde kafeterya alanı düzenlenecek. Arazinin topoğrafik yapısına uygun olarak, değirmenin kuzeyine, farklı kotlarda kısmen gölgelikleri olan ahşap güverteler, mutfak ve ıslak hacimler yerleştirilecek. Ahşap ayaklar üzerindeki teraslar arazinin mevcut eğimi dikkate alınarak yerleştirilecek. Doğal sit olan alana müdahalede bulunulmayacak. Sadece kapalı mekanlar ve bu kottaki teras için arazide düzenleme yapılacak. Doğal ışık ve havalandırma sağlanan, mutfak ve ıslak hacimlerin üzeri de oturma terası olarak kullanılacak. Teraslar arası, ahşap basamaklar ve rampa ile erişim sağlanacak. Arkeolojik kalıntılar barındırma ihtimali üzerine, arazinin geri kalan kısmına gerekli incelemeler yapılana kadar, müdahale edilmeden olduğu gibi bırakılacak.