Ayvalık Belediyesi Sağlık Çalışanlarına İndirim Sağlıyor

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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki tüm sağlık çalışanlarının ve ailelerinin, bugün İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesindeki işletmelerden yüzde 20 indirim ile yararlanabileceğini duyurdu.

Başkan Ergin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tüm belediye işletmelerinde sağlık çalışanlarına ve ailelerine yüzde 20 indirimin geçerli olduğunu açıklayarak, tüm sağlık çalışanlarının gününü kutladı.

Başkan Ergin, sağlık çalışanlarının haklarının asla ödenemeyeceğini belirterek, sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu koşulların anlaşılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Ergin, "14 Mart, tüm sağlık emekçilerine yaptıkları çalışmalar için teşekkür edilmesi gereken çok özel bir gün. Sağlık çalışanları, Ayvalık'ta yaşayanların, sağlık sorunlarında yedi 24 her koşulda onların yanında oldu. Gelecek günler umuyorum ki çok daha huzurlu, şiddetsiz, tartışmasız, çalışanların hakkının ödendiği dönem olur diye gönülden arzu ediyorum" dedi.