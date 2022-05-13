Ayvalık Polisi'nden engelli gazeteciye jest - Son Dakika
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Ayvalık Polisi'nden engelli gazeteciye jest

13.05.2022 09:25
Ayvalık Polisi'nden engelli gazeteciye jest

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler engelli gazeteci Suat Salgın'a yönelik ziyaret gerçekleştirdiler.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler engelli gazeteci Suat Salgın'a yönelik ziyaret gerçekleştirdiler.

Ayvalık'ın tanınmış haber muhabiri Salgın'ı ofisinde ziyaret eden polis memurları, engelli muhabirin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nı çiçeklerle kutladı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan nazik jestten duyduğu memnuniyeti ifade eden Salgın, kendisini ziyaret eden polis memurları nezdinde İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki tüm personele teşekkür etti.

Engelliler Haftası'nda bir engelli birey olarak hatırlanmanın son derece mutlu edici olduğunu kaydeden Salgın, toplumda engellilerin güncel hayatlarında yaşadıkları sorunların çözümü noktasında son yıllarda atılan adımların olumlu yönde olduğunu savundu.

Türkiye'de yaklaşık 20 milyon engelli vatandaşın yaşadığını kaydeden engelli gazeteci, "Ancak bu gelişmelerin aksine halen daha toplumsal anlamda biz engellilere bakış açısı değişmiş değil. Biz engelliler hala işe yaramaz ve sanki toplumda ikinci sınıf vatandaş gibi görünüyoruz. Hala engelli bireylere acınarak bakılıyor ve hala engelliler özellikle istihdam alanında adeta görmezden geliniyor. Devlet kurumlarının dışında ne yazık ki engelli istihdamı halen daha istenilen düzeyde değil. Oysa engellilere acımak yerine, fırsat verilmelidir. Bana mesleğimde başarılı olduğumu söylüyorlar. İnanın benim gibi çalışabilecek durumdaki her engelli bireye ön yargıları bir yana koyarak benzeri imkanlar verilmiş olsa, her engelli başarılı olacaktır. Yeter ki fırsat verilsin. Çünkü engellinin en büyük silahı, sabır ve azimdir. Engelli bir birey olmak, sorunlar oluştursa da, en büyük sorun; engelliye engel olma sorunudur. " diye konuştu. - BALIKESİR

Ayvalık Polisi'nden engelli gazeteciye jest
Ayvalık Polisi'nden engelli gazeteciye jest

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ayvalık Polisi'nden engelli gazeteciye jest - Son Dakika


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