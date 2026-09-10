Ayvalık\'ta avukat Günay Benli\'nin annesi Münevver Benli son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin tanınmış avukatlarından Günay Benli'nin 95 yaşında hayatını kaybeden annesi Münevver Benli, Küçükköy'de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Küçükköy ve Ayvalık belediyelerinde uzun yıllar hukuk danışmanlığı görevlerinde de bulunan Avukat Günay Benli, annesi Münevver Benli'nin vefatıyla büyük üzüntü yaşadı.

Merhume Münevver Benli için çok sevdiği Küçükköy Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Münevver Benli'nin naaşı, dualar eşliğinde Küçükköy Kabristanı'nda toprağa verildi.

Münevver Benli'nin son yolculuğunda oğlu Günay Benli, kızı Gülin Dinçaslan ve torunu Didem Şener'i sevenleri yalnız bırakmadı.

Cenaze törenine; Günay Benli'nin uzun yıllar birlikte mesai yaptığı Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Karasu, belediye meclis üyeleri, ilçede görev yapan avukatlar, esnaf ve iş insanlarının yanı sıra İzmir'in Karşıyaka ilçesinden gelen aile dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından Münevver Benli, ailesi ve sevenlerinin dualarıyla Küçükköy Kabristanı'nda ebedi istirahatgahına uğurlandı.

Taziyeleri kabul eden Günay Benli, Gülin Dinçaslan ve Didem Şener'in büyük üzüntü yaşadığı gözlendi.