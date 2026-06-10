Ayvalık'ta Dalış Turizmi İzinleri Geldi - Son Dakika
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Ayvalık'ta Dalış Turizmi İzinleri Geldi

Ayvalık\'ta Dalış Turizmi İzinleri Geldi
10.06.2026 14:49
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Ayvalık'ta tarihi kalıntılar nedeniyle kapalı olan bölgeler sportif dalışa açıldı. Turizm canlanacak.

Ayvalık Ticaret Odası (ATO) Başkanı Ali Uçar, ilçede tarihi kalıntılar nedeniyle daha önce kısıtlanan bazı stratejik noktaların Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sportif dalışa açıldığını müjdeledi. Uçar, bu kararın Ayvalık'ın turizmini 12 aya yayma hedefine büyük katkı sağlayacağını belirtirken, dalış sektörü temsilcileri de kararın heyecanını yaşıyor.

Türkiye'nin en önemli deniz turizmi merkezlerinden biri olan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, turizm faaliyetlerini çeşitlendirmek ve sürdürülebilir bir ekonomik model oluşturmak amacıyla sürdürülen girişimler meyvesini verdi. Ayvalık Ticaret Odası'nın, ilçede dalış turizmini canlandırmak adına uzun sürdürdüğü bürokratik çalışmalar olumlu sonuçlandı. Konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, geçmiş dönemlerde su altı tarihi kalıntıları sebebiyle dalışa kapatılan bazı bölgelerin, yapılan yeniden incelemelerin ardından sportif dalışa açıldığını duyurdu.

Bakanlığa yapılan ısrarlı müracaatlar sonuç verdi

Ayvalık'ta dalış turizminin halihazırda güçlü bir altyapıya sahip olduğunu hatırlatan ATO Başkanı Ali Uçar, ilçede aktif olarak hizmet veren 4 dalış okulunun hem tanıtım hem de ekonomi noktasında çok başarılı işler çıkardığını vurguladı. Kısıtlamaların esnetilmesi için uzun süredir mücadele verdiklerini ifade eden Uçar, "Ayvalık Ticaret Odası olarak epeydir Ayvalık'ın yıla yaygın turizm faaliyetlerini sürdürülebilir bir şekilde geliştirmek çabasıyla girişimlerde bulunuyoruz. Bunlardan bir tanesi de dalış turizminin daha aktif gerçekleştirilmesiydi. Bu bağlamda bazı noktalar tarihi kalıntılar nedeniyle kısıtlanmıştı. Biz 2024, 2025 ve 2026 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bu konuda müracaatlarda bulunmuştuk. Yapılan tekrar incelemede buralara sportif dalışın yapılabileceği şeklinde izin verildiği tarafımıza bildirildi. Bu cevabı almak bizler için çok güzel" dedi.

Hedef: Dünyaca ünlü kırmızı mercanları koruyarak turizme kazandırmak

Yeni dalış noktalarının geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve sayısının artırılması noktasında çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirten Başkan Ali Uçar, su altı florasının en değerli parçası olan kırmızı mercanlara da dikkat çekti. Ayvalık'ın su altı dünyasını dünya standartlarında bir çekim merkezi haline getirmek istediklerini söyleyen Uçar, "Bu noktada belli alanların, örneğin çok ünlü kırmızı mercanlarımızın bulunduğu dalış noktalarını iyileştirmek istiyoruz. Bu alanlardaki altyapının kuvvetlendirilmesi amacıyla tonozların ve dubaların oluşturulması şekliyle, bu hassas alanlarda da kontrollü dalışın açılması noktasındaki taleplerimizi ilgili makamlara kararlılıkla iletiyoruz" diye konuştu.

"Yelken Adası'ndaki Bizans batığı dalış camiası için büyük kazanç"

Alınan izin kararı ilçede faaliyet gösteren dalış okullarında da büyük bir memnuniyetle karşılandı. Yelken Adası bölgesinin sportif dalışa açılmasını değerlendiren ProDivers Dalış Okulu yetkilisi ve Dalış Eğitmeni Ata Akyol, kararın Ayvalık ve dalış turizmi adına mükemmel bir gelişme olduğunu vurguladı.

Dalış camiasının bu karardan ötürü büyük bir heyecan duyduğunu belirten Eğitmen Ata Akyol, şu ifadeleri kullandı: "Bizim açımızdan çok olumlu bir sonuç bu. Tabii bu iznin ilerleyen süreçte daha da genişletilmesini ve diğer bazı bölgelerimizin de bu kapsamda yetkilendirilmesini talep ediyoruz. Sportif dalış amaçlı açılan bu yeni bölge, gerçek anlamda bir Bizans batığını barındırıyor. Yaklaşık olarak 28-30 metre derinliklerde bulunan bu batık, dalış camiası ve özellikle Ayvalık için çok verimli, cazibesi yüksek bir sportif dalış alanı oldu. Sektörümüz adına, bu izinlerin alınmasında emeği geçen ve çalışan tüm arkadaşlara, devlet büyüklerimize ve yetkililere çok teşekkür ediyorum." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ayvalık'ta Dalış Turizmi İzinleri Geldi - Son Dakika

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