Ayvalık'ta Kaymakam Yaman'dan engellilere kahvaltılı jest - Son Dakika
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Ayvalık'ta Kaymakam Yaman'dan engellilere kahvaltılı jest

12.05.2022 17:53
Ayvalık'ta Kaymakam Yaman'dan engellilere kahvaltılı jest

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman'ın ev sahipliğinde engellilere yönelik kahvaltılı bir toplantı düzenlendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman'ın ev sahipliğinde engellilere yönelik kahvaltılı bir toplantı düzenlendi.

İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Cunda Uygulama Oteli'nde gerçekleşen kahvaltıda, Kaymakam Yaman engellilerin sorunlarını dinledi. Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen'in de engellileri yalnız bırakmadığı toplantıda, ülke genelinde yaklaşık 20 milyon engellinin güncel hayatta yaşadıkları problemler ve yasal hakları konusunda dile getirildi.

Engelli ailelerinin, engelli bireylerle birlikte yaşadıkları zorluklar ve kamu binalarındaki mimari olumsuzlukların çözümlenmesi noktasında engellilerle fikir alışverişinde bulunan Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Hamza Bozkurt'ta da yeni çözüm önerilerini sıralayarak talimatlar verdi. Cunda Uygulama Oteli'nin profesyonel sunumu ve zengin menüsüyle gerçekleşen kahvaltının ardından Kaymakam Hasan Yaman engelliler, aileleri ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

"Engellilere güncel yaşamda uygun ortamları oluşturmamız gerekiyor"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne böylesi anlamlı kahvaltıyı organize ettiği için teşekkür ederek, " Engellilerle yönelik farkındalık çalışmaların son zamanlarda oldukça yüksek olduğunu görebilmek mümkün. Ben, 20 yıl öncesiyle kıyasladığımda bugün toplumumuzda bu farkındalığın çok yükseldiğini de rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun yanı sıra engelli vatandaşlarımızın da güncel hayatta; sportif, kültürel, sanatsal ve kamu yönetimlerine katılımlarını görüyorum. Bu yönde de son derece potansiyeli yüksek başarılar elde ediliyor. Ben birazda ailelerimizin engelli çocukları olduğunda, O'na nasıl yaklaşacaklarını, nasıl sosyalleştireceklerini yeterince bilmediklerini ve ama bu yönde de eğitim noktasında güzel gelişmelerin olduğunu düşünüyorum. Ayrıca kamu idarecileri olarak bize bu konuda büyük görevler düşüyor. Bizlerin engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmamız gerekiyor. Onlara hem psikolojik, hem kültürel, hem fiziksel, hem de sanatsal anlamda uygun ortamları oluşturmamız gerekiyor" diye konuştu. - BALIKESİR

Ayvalık'ta Kaymakam Yaman'dan engellilere kahvaltılı jest
Ayvalık'ta Kaymakam Yaman'dan engellilere kahvaltılı jest
Ayvalık'ta Kaymakam Yaman'dan engellilere kahvaltılı jest
Ayvalık'ta Kaymakam Yaman'dan engellilere kahvaltılı jest
Ayvalık'ta Kaymakam Yaman'dan engellilere kahvaltılı jest
Ayvalık'ta Kaymakam Yaman'dan engellilere kahvaltılı jest
Ayvalık'ta Kaymakam Yaman'dan engellilere kahvaltılı jest

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Hasan Yaman, Hisarcık, Engelli, Ayvalık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ayvalık'ta Kaymakam Yaman'dan engellilere kahvaltılı jest - Son Dakika


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