Ayvalık'ta Öğrencilere Burs Desteği Sağlandı - Son Dakika
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Yerel

Ayvalık'ta Öğrencilere Burs Desteği Sağlandı

Ayvalık\'ta Öğrencilere Burs Desteği Sağlandı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Eğitime Destek Derneği aracılığıyla kent dışında eğitim gören 140 öğrenciye burs verildiğini açıkladı. Müfredatlarına destek amacıyla her öğrenciye on ay boyunca 1,500 lira burs sağlanacak.

14.02.2025 16:19  Güncelleme: 16:22
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ekonomik sıkıntı içindeki Ayvalıklı ailelerin kent dışında eğitim gören çocuklarına destek sağlamak amacıyla kuruluşunu gerçekleştirdikleri Ayvalık Eğitime Destek Derneği'nin 140 öğrenciye burs verdiğini söyledi.

Mezun olanların ayrılmasının ardından burs verilen öğrenci sayısını artırdıklarını belirten Başkan Mesut Ergin, Ayvalık dışındaki şehirlerde eğitim gören 140 gencin on ay boyunca bin 500'er lira burs alacağını belirtti.

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin; öğretmenlik, tıp, mühendislik gibi fakültelerde eğitim gördüğünü, ifade Başkan Ergin, "Ülkemizin dört bir yanındaki okullarda eğitim gören öğrencilerimize dernek olarak bir nebze olsun katkı ve destek sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayvalık'ta yardımseverlerin desteğiyle önemle bir güç birliği yaptık, karşılığında 140 öğrencimizin bütçeleri rahatlayacak. Öğrencilerimiz bu desteğin karşılığında Ayvalıklı olmanın bilincini yaşayacak. Ayrıca burs verilecek öğrenci sayımız önümüzdeki süreçte daha da artacak. Hedefimiz tüm ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmak" diye konuştu.

Başkan Ergin, bursların, öğrencilerin okullarından mezun olacağı güne kadar devam edeceğini, her öğrencinin yıllık olarak ders notlarının, okuldaki başarısının ve devam durumunun düzenli olarak kontrol edildiğini sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Mesut Ergin, Ekonomi, Eğitim, Yerel, Yaşam, Burs, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayvalık'ta Öğrencilere Burs Desteği Sağlandı - Son Dakika

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