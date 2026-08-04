Ayvalık’ta özel spor tesislerine ortak denetim başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde faaliyet gösteren özel beden eğitimi ve spor tesislerine yönelik kapsamlı denetimler başladı. Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalara İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de katılıyor.

Gerçekleştirilen denetimlerde tesislerin ilgili mevzuata uygunluğu, hijyen koşulları, güvenlik önlemleri ve sunulan hizmet standartları ayrıntılı şekilde inceleniyor. Ekipler, vatandaşların güvenli ve sağlıklı ortamlarda spor yapabilmesi amacıyla gerekli kontrolleri titizlikle gerçekleştiriyor.

Denetimler belirlenen program doğrultusunda ilgili kurumların iş birliğiyle sürdürülecek. Uygulama hizmet kalitesinin artırılması ve vatandaş memnuniyetinin sağlanmasına katkı sunacak.