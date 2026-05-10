Anneler Günü\'nde Srebrenitsa anneleri katliamı anlattı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde büyük bölümü Boşnak kökenli vatandaşların yaşadığı Küçükköy Mahallesi'nde belediye tarafından düzenlenen 9. Teferic Şenlikleri'nin son gününde Srebrenitsa anneleri, 1995'te yaşanan katliamı anlattı.

9. Teferic Şenlikleri çerçevesinde Anneler Günü'nde düzenlenen söyleşide Srebrenitsa Anneler Derneği Başkanı Munira Subasiç ve dernek üyesi anneler, Küçükköy'ün tarihi camisinin avlusunda Bosna savaşında 1995'te yaşanan katliamı anlattı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in de eşi Canan Ergin ile izleyiciler arasında yer aldığı söyleşide konuşan Dernek Başkanı Subasiç, Srebrenitsa annelerinin verdiği mücadelenin insanlık adına büyük önem taşıdığını belirtti. Subasiç, Bosna savaşında yaşanan acıların unutulmaması gerektiğinin altını çizerek, sorumluların cezalandırılması ve benzer trajedilerin bir daha yaşanmaması adına yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti. Türkiye'nin her zaman Bosna halkının yanında olduğunu ve iki ülke arasında ortak tarih ve güçlü bağlar bulunduğuna işaret eden Subasiç, "Geçmişte sevinci de, acıyı da birlikte paylaştık. Umarım bir daha böyle acılar yaşanmaz" dedi.

Subasiç, dernek üyesi annelerin savaşta çok sayıda yakınını kaybettiğini vurgulayarak, toplu mezarlarda bulunan cenazelerin oluşturulan mezarlıklara defnedildiğini, savaşın ardından öksüz kalan çocukların eğitimlerini sürdürebilmeleri için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Türkiye'nin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini ifade eden Subasiç, Ayvalık Belediyesi'ne ve Ayvalık halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, söyleşinin sonunda Srebrenitsa annelerine çiçekler vererek, teşekkür etti. Anneler Günü gibi önemli bir günde böylesi bir etkinliği düzenlemiş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ergin, "Savaş döneminde yaşanılan bu hüzün dolu yaşananları evlatlarını kaybeden annelerden dinledik. Bu gerçek hikayelerin bir daha asla yaşanmamasını diliyorum" diye konuştu.

Etkinliğin ardından Ayşe Hafızoviç, Srebrenitsa katliamını anlatan "İnsanlığın Yanında" isimli kitabını imzaladı. - BALIKESİR