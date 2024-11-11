Ayvalık'ta 'Yuvamız Ayvalık' Çocuk Etkinlik Merkezi'ne Ön Başvurular Başladı - Son Dakika
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Ayvalık'ta 'Yuvamız Ayvalık' Çocuk Etkinlik Merkezi'ne Ön Başvurular Başladı

Ayvalık\'ta \'Yuvamız Ayvalık\' Çocuk Etkinlik Merkezi\'ne Ön Başvurular Başladı

Ayvalık Belediyesi, ilk kreşi 'Yuvamız Ayvalık' Çocuk Etkinlik Merkezi için ön başvuruları 17 Kasım'a kadar kabul ediyor. Başkan Mesut Ergin, yeni bina ve uzman eğitim kadrosuyla çocukları karşılamaya hazır olduklarını duyurdu.

11.11.2024 14:21  Güncelleme: 14:24
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Balıkesir'in Ayvalık Belediyesi'nin ilk Kreşi "Yuvamız Ayvalık" Çocuk Etkinlik Merkezi'ne ön başvurular başladı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, uzman eğitmenleri, yepyeni binası ve rengarenk sınıflarıyla çocukları karşılamaya hazırlandıklarını duyurdu.

"Yuvamız Ayvalık" Çocuk Etkinlik Merkezi'ne ön başvuruların 17 Kasım'a kadar devam edeceğini hatırlatan Başkan Mesut Ergin, "Ayvalıklı hemşehrilerimiz başvuru için ayvalik.bel.tr den ya da yuvamiz.ayvalik.bel.tr den Yuvamız Ayvalık sayfamızı ziyaret edebilir, ön başvuru formunu doldurabilir" dedi.

Çocukları yuvalarıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Mesut Ergin, "Sevgili velilerimiz, çok değerli çocuklarımızı yuvamız Ayvalık projesini başarıyla hayata geçirmenin ve okul öncesi hizmetlerden mahrum kalan çocuklarımızı yuvalarıyla buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yuvamız Ayvalık Cocuk Etkinlik Merkezi, öğretmenleri, yepyeni binasi ve rengarenk sınıflarıyla 150 Evler Mahallemizde hizmete açilmaya hazırlanıyor. Diğer mahallelerimizde de yeni merkezlerimizi hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı yapıyoruz. Güzel çocuklarım; biliyoruz ki ülkemizi ve dünyamızı sizlerle birlikte daha güzel kılabiliriz. Bunu yaparken doğru bir egitimle sizlere nitelikli bir gelecek hazırlayabiliriz. İyiye ve güzele doğru yürüyüşümüz sevgi, saygı, kardeşlik ve mutluluk içinde devam edecek. Çocuklarımızı çevresine, ülkesine ve insanlığa yararlı birer fert olarak görmek en büyük idealimiz. Sizleri çok seviyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ayvalık'ta 'Yuvamız Ayvalık' Çocuk Etkinlik Merkezi'ne Ön Başvurular Başladı - Son Dakika

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