Ayvalık'ta Zeytinyağı Fabrikası Müze Olarak Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Ayvalık'ta Zeytinyağı Fabrikası Müze Olarak Açıldı

Ayvalık\'ta Zeytinyağı Fabrikası Müze Olarak Açıldı

Ayvalık'ın 200 yıllık zeytinyağı fabrikası, restorasyon sonrası Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi olarak hizmete açıldı. Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i ziyaret etti.

10.05.2024 17:53  Güncelleme: 17:54
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Ayvalık'ın 200 yıllık zeytinyağı fabrikasının, kapsamlı bir restorasyonla yeniden canlandırılarak Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi olarak açılışını yapmak üzere Ayvalık'a gelen Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i makamında ziyaret etti.

Rahmi Koç'u Ayvalık'ta ve tarihi belediye binasında ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduklarını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Kentimize gösterdiğiniz özveri ve gayret Türkiye'de ve Ayvalık'ta herkese örnek oldu. Kent kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması konusundaki çalışmalarıyla ilçemizin gelişimine sayısız katkı sağlayan; kentimize kazandırdığı değerli eserler için Ayvalık halkı olarak Sayın Rahmi Koç'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı M. Rahmi Koç ise Başkan Mesut Ergin'i ikinci kez başkanlığa seçilmesi nedeniyle kutladı ve başarılar diledi. Müzenin restorasyonunun gerçekleştirilmesi sürecinde Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in büyük destek ve katkıları olduğunu dile getiren Rahmi Koç, Başkan Ergin'e ayrıca teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ayvalık'ta Zeytinyağı Fabrikası Müze Olarak Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalık'ta Zeytinyağı Fabrikası Müze Olarak Açıldı - Son Dakika
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