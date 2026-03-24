Ayvaz Çeşmesi: Tarihin Suyu
24.03.2026 11:27
Gediz'deki Ayvaz Çeşmesi, 1870'ten beri akıyor ve kültürel mirası yaşatıyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Yunuslar Köyü'nde, 1870'li yıllardan bu yana hiç durmadan akan tarihi Ayvaz Çeşmesi, asırlık hikayesi ve yaz kış eksilmeyen buz gibi suyuyla hem köylülerin hem de çevre bölgelerden gelen vatandaşların uğrak noktası olmaya devam ediyor. 1970 ve 1980'li yıllarda köyün en önemli su kaynağı olan üç oluklu bu çeşme, günümüzde de modern imkanlara rağmen popülerliğini koruyor.

Aslen Yunuslar Köyü'nden olan Araştırmacı-Tarihçi Yazar Hüseyin Göksal, yerel tarih üzerine yaptığı titiz çalışmalar neticesinde çeşmenin kökenine ışık tuttu. Köyde kendiliğinden akan yaklaşık 20 çeşme bulunduğunu ancak en eskisinin Ayvaz Çeşmesi olduğunu belirten Göksal, "Nüfus defterlerini incelediğimde, köyümüzde artık devam etmeyen 'Ayvazoğulları' sülalesinin varlığını keşfettim. Çeşmenin isminin buradan geldiğini ve bu sülaleden bir hayırsever tarafından yaptırıldığını tahmin ediyoruz. Köyümüzün eski yerleşim yerinde 1870'li yıllarda yaşanan bir göçük hadisesi sonrası köylüler şimdiki konuma taşınmış ve bu çeşme de o dönemde, yani yaklaşık 1875-1876 yıllarında inşa edilmiştir" dedi.

Göksal, "Çeşmenin mimari yapısında bulunan üç ayrı oluk, köy sakinleri için sadece bir su kaynağı değil, aynı zamanda kültürel bir simge. Hüseyin Göksal, çocukluk yıllarına dair gülümseten bir inancı da paylaştı: "Biz çocukken bu üç oluğu; yılan, kurbağa ve balık olarak adlandırırdık. İnancımıza göre en temiz ve güzeli 'balık' dediğimiz oluktu, suyu mümkün olduğunca ondan içmeye çalışırdık" şeklinde konuştu.

Ayvaz Çeşmesinin, özellikle teknolojinin henüz yaygınlaşmadığı dönemlerde stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Göksal, "Dere yatağında bulunduğu için zaman zaman sel ve benzeri doğa olayları nedeniyle hasar görse de, Kemal Özdoğan ve son olarak 2023 yılında yapılan kapsamlı tadilatlarla ayakta tutuldu.

Harman yerinin hemen yakınında bulunan çeşme, 1970'li ve 80'li yıllarda tarlada çalışan köylülerin bir numaralı su kaynağıydı. Göksal, çeşmenin sosyal hafızadaki yerini şu sözlerle özetledi: "Ramazan aylarının sıcak yaz günlerine denk geldiği yıllarda, henüz evlerde buzdolabı yokken köylüler iftara yakın buraya akın ederdi. İftar sofraları için buradan doldurulan buz gibi sular, en büyük zenginliğimizdi" ifadelerini kullandı.

Gediz'in kültürel mirasının canlı bir kanıtı olan Ayvaz Çeşmesi, asırlardır olduğu gibi bugün de Yunuslar Köyü'nde doğanın cömertliğini ve tarihin derinliğini yansıtmaya devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Galatasaray’a transfer olmak için bakın ne yapıyor Galatasaray'a transfer olmak için bakın ne yapıyor
Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret etti Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
Genç kadının ölümündeki cinayet şüphesini “eşarp“ kanıtladı Genç kadının ölümündeki cinayet şüphesini "eşarp" kanıtladı
Katar’da şehit olan ASELSAN teknisyenleri son yolculuklarına uğurlandı Katar'da şehit olan ASELSAN teknisyenleri son yolculuklarına uğurlandı

11:50
Bahçeli’den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
10:53
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
10:48
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
10:34
İsrail basını: Mücteba Hamaney, ABD ile müzakere edilmesi talimatı verdi
İsrail basını: Mücteba Hamaney, ABD ile müzakere edilmesi talimatı verdi
10:17
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş Türkiye’nin kapısını çaldılar
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
09:47
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun aylık geliri
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri
