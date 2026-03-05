Azerbaycan'da İran'dan Dron Saldırısı - Son Dakika
Azerbaycan'da İran'dan Dron Saldırısı

05.03.2026 13:41
Nahçıvan'a düşen 3 drone saldırısı sonrası Azerbaycan, İran'a protesto notası sunacak.

Serdar Ünsal

(IĞDIR) - Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan'ın Culfa ilçesine 1 ve Nahçıvan merkezine 2 olmak üzere, İran'dan geldiği iddia edilen 3 dronun düştüğünü bildirdi. Bakanlık, havalimanı terminaline zarar veren ve iki sivilin yaralanmasına yol açan saldırıyı kınayarak, İran'dan açıklama ve gerekli önlemleri talep etti. Bakanlık, gerekli karşılık tedbirlerini alma hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan'a düşen insansız hava araçlarıyla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"5 Mart tarihinde öğle saatlerinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran İslam Cumhuriyeti topraklarından dron saldırıları gerçekleştirilmiştir. Bir dron Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Havaalanı terminal binasına, diğer dron ise Şekerabad Köyü'nde bir okul binasının yakınına düşmüştür. Havaalanı binasına zarar gelmesi ve 2 sivilin yaralanmasıyla sonuçlanan bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan topraklarına yönelik bu saldırı, uluslararası hukukun norm ve ilkelerine aykırıdır ve bölgede gerilimin artmasına yol açmaktadır."

İran İslam Cumhuriyeti'nden, belirtilen konuya kısa süre içinde açıklık getirilmesini, izahat verilmesini ve bu tür olayların gelecekte tekrarlanmaması için gerekli acil tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz. Azerbaycan tarafı, ilgili karşılık tedbirlerini alma hakkını saklı tutar.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'daki olağanüstü ve tam yetkili Büyükelçisi Mücteba Demirçilu Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve İran tarafına şiddetli protesto bildirilerek ilgili protesto notası sunulacaktır."

Kaynak: ANKA

