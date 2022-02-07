Azerbaycan ile Kardeşlik Derneği'nden Soygüzel'e ziyaret - Son Dakika

Azerbaycan ile Kardeşlik Derneği (AZKADER) Başkanı Ayşat Artan ve yönetimi, Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Türk birlik ve beraberliğinin geliştirilmesi ve güçlendirmesi, kardeş ülke Azerbaycan ve Türkiye arasında başta Yalova olmak üzere karşılıklı ziyaretlerin ve kültürel paylaşımların çoğaltılarak karşılıklı ilişkilerin artırılması konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Soygüzel, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileri noktalara taşınması adına her zaman desteklerini sürdüreceğini ifade ederek, ziyaretlerinden ötürü dernek yöneticilerine teşekkür etti. - YALOVA