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Azerbaycan ile Kardeşlik Derneği'nden Soygüzel'e ziyaret - Son Dakika

Azerbaycan ile Kardeşlik Derneği'nden Soygüzel'e ziyaret

07.02.2022 13:04
Azerbaycan ile Kardeşlik Derneği'nden Soygüzel'e ziyaret

Azerbaycan ile Kardeşlik Derneği (AZKADER) Başkanı Ayşat Artan ve yönetimi, Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel'i makamında ziyaret etti.

Azerbaycan ile Kardeşlik Derneği (AZKADER) Başkanı Ayşat Artan ve yönetimi, Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Türk birlik ve beraberliğinin geliştirilmesi ve güçlendirmesi, kardeş ülke Azerbaycan ve Türkiye arasında başta Yalova olmak üzere karşılıklı ziyaretlerin ve kültürel paylaşımların çoğaltılarak karşılıklı ilişkilerin artırılması konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Soygüzel, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileri noktalara taşınması adına her zaman desteklerini sürdüreceğini ifade ederek, ziyaretlerinden ötürü dernek yöneticilerine teşekkür etti. - YALOVA

Azerbaycan ile Kardeşlik Derneği'nden Soygüzel'e ziyaret

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Togo Cumhuriyeti, Meclis Başkanı, Azerbaycan, Yalova, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Azerbaycan ile Kardeşlik Derneği'nden Soygüzel'e ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan ile Kardeşlik Derneği'nden Soygüzel'e ziyaret - Son Dakika
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