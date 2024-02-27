Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler ABD'de anıldı - Son Dakika
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Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler ABD'de anıldı

Hocalı Katliamı\'nda hayatını kaybedenler ABD\'de anıldı

Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler ABD'nin başkenti Washington D.C'de anıldı. Azerbaycanlılar, Ermenistan Büyükelçiliği önünde bir araya gelerek katliamın uluslararası alanda tanınmasını talep etti.

27.02.2024 17:49
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Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler, ABD'nin başkenti Washington D.C'de Azerbaycanlılar tarafından anıldı.

Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler ABD'nin başkenti Washington D.C'de anıldı. Washington D.C'de yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak ve katliamın uluslararası alanda tanınmasını talep etmek için bir araya gelen Azerbaycanlılar, sloganlar eşliğinde seslerini duyurdu. Hocalı'da yaşanan trajedinin dünya çapında bir insanlık suçu olarak kabul edilmesini isteyen grup, barış ve adalet çağrısında bulundu.

İsmini vermek istemeyen Azerbaycan Cemiyeti üyesi, "Bugün Hocalı Katliamı'nın 32. yıl dönümü. Azerbaycanlılar olarak Ermenistan Elçiliği karşısında protesto için toplandık. Hocalı Katliamı tarihimizin en kanlı sayfalarından biridir. Ermenistan, Azerbaycan'ın özgür olarak arazi bütünlüğünü bertaraf etmiştir. Ermeniler yine de yaptıkları feci katliamlara karşı bedel ödemelidirler" ifadelerini kullandı.

Zaur Bayramli ise, "Bugün Azerbaycanlılar olarak burada bulunma nedenimiz insanlık tarihinin en acımasız katliamlarından biri olan Hocalı soykırımının 32. yıl dönümünde Hocalı şehitlerini hatırlamak ve bu soykırımı yapan Ermenistan devletini protesto etmektir. Ermeniler, 1992 senesinde kadın, çocuk, bebek, yaşlı demeden Azerbaycan Türklerini katlettiler. Bunlar kelimelerle ifade edilecek bir acı değil. Biz bugün bunu protesto etmek için toplandık. Aynı zamanda Hocalı Katliamı'nın soykırım olarak dünya ülkeleri tarafından tanınmasını talep ediyoruz" açıklamasını yaptı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Washington, Azerbaycan, Ermenistan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler ABD'de anıldı - Son Dakika

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