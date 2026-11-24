Eskişehir'e özgü lüle taşının, kullanıldıkça renk değiştirme gibi her doğal taşta bulunmayan önemli bir özelliğe sahip olduğunu anlatan yılların zanaatkarı Aziz Yavuz, "Bu yüzden lüle taşı çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Aziz Yavuz, yaklaşık 8 yıldır lüle taşı zanaatkarlığı yapıyor. Yavuz, çocukluğunda yaşadığı köyde çıkan maden olma sebebiyle aşina olarak yapmaya başladığı lüle taşı işlemeciliğini, şimdi ise emekli olsa da bırakamayacağını söyledi. Madenden çıkarılma şartlanın lüle taşına daha da değer kattığını, taş boncukları işleme sırasında hata payı olmadığını ancak buna rağmen sonucun keyif verdiğini anlatan Aziz Yavuz, lüle taşından yaptığı takıların hafif olduklarını ve kullanıldıkça renk değiştirerek güzelleştiklerini belirtti.

"Emekli olsak da bırakamayacağımız bir iş"

Lüle taşının madenden çıkarılma şartlarına değinen Yavuz, "Çocukluğumuzdan beri aşina olduğumuz bir iş. Çünkü bizim köyümüzde çıkan bir taş. Ama çalışmaya tam anlamıyla 2018'de başladım. 8 yıldır hemen hemen haftanın 7 günü burada çalışıyorum. Bu mesleği sevemezsen yapamazsın. Seviyoruz; hatta emekli olsak da bırakamayacağımız bir iş. İnsana yapıştığı zaman bırakmıyor. Dünyada işlenebilir şekilde sadece ülkemizin bu güzel şehrinde çıkan bir maden. Çıkarılma şartları çok zor. Özellikle işin maden kısmı, yer altında çalışan arkadaşların bunu bir bilinmezlik içerisinde bir yolculuk gibi düşünün; her gün gidiyorlar kazma kürek bunu çıkarmaya çalışıyorlar. Tabii çıktığı da, çıkmadığı da oluyor. Günlerce, haftalarca, aylarca hatta yıllarca boşa emek çekmiş olabiliyorlar. İşin en zor kısmı bu; bu durum taşı değerli kılıyor" dedi.

"Hata yapma lüksün yok"

Lüle taşlarından takı işlemenin zor yanlarından bahseden Aziz Yavuz, "Çok hassas bir taş. Aynı zamanda işlenebilir, kolay diyoruz ama bir o kadar da zorlukları var. Bir heykeltıraş heykelini bozduğu yere yeniden bir çamur koyabilip düzeltme şansı olabiliyor ama bizim lüle taşında böyle bir şansımız yok. Giden parçası gidiyor, hata yapma lüksün yok. Meşakkatleri çok işin ama bir o kadar da keyifli. Ortaya çıkan eserler tabii ustadan ustaya gelişim gösteren çok farklı, güzel eserler oluyor. Bu da işi keyifli kılan kısmı" şeklinde konuştu.

"Lüle taşı takıları kullanıldıkça renk değiştirir, güzelleşir"

Taştan yapılan takıların hafif olduklarını anlatan Yavuz, "Lüle taşı takı ve tespih gibi aksesuarlarda çok hoş durur. Özellikle kadın takılarında kullandığı takdirde mesela bir küpe taktığında var mı yok mu hissetmez ağırlığını. Bileklik taktığında bileğinde takını ağırlığını hissetmezsin. Lüle taşı takıları kullanıldıkça renk değiştirir, güzelleşir. Bu her doğal taşta bulunmayan bir özellik. Bu yüzden çok kıymetli" ifadelerini kullandı.