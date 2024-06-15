Aziziye Belediye Başkanı İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Aziziye Belediye Başkanı İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi'ni Ziyaret Etti

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünü ziyaret ederek kuruluş çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Akpunar, çocuk parkı ve spor araç gereci yapımı konusunda belediye olarak sosyal sorumluluk projelerini önemsediklerini belirtti.

15.06.2024 12:46
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Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Aziziye İlçesinde bulunan İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kuruluş bahçesine belediye imkanlarıyla çocuk parkı ve spor araç gereci yaptıran Başkan Akpunar, ASH il Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci ve Kuruluş Müdürü Şeyma Kılınç Beyoğlu ve Kuruluş Müdür Yardımcısı Ahmet Kahraman'dan kuruluş çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Onur Korkut ve yetkililerle kuruluş ziyareti gerçekleştiren Başkan Akpunar, ilçede bulunan kamu kurumlarıyla istişare içerisinde olacaklarını ifade etti.

Park yapımı ve çevre düzenlemesi konusundaki çalışmaları önemsediklerini belirten Başkan Akpunar, "Devlet korumasındaki çocuklarımıza destek olmak bizim için büyük bir ayrıcalık. Belediye olarak sosyal sorumluluk projelerini önemsiyoruz" dedi.

ASH İl Müdür Yardımcısı Ekinci ve Kuruluş Müdürü Beyoğlu ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Akpunar'a teşekkür ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aziziye Belediye Başkanı İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aziziye Belediye Başkanı İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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