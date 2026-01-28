Aziziye'de Ramazan ayı hazırlıkları başladı - Son Dakika
Aziziye'de Ramazan ayı hazırlıkları başladı

Aziziye'de Ramazan ayı hazırlıkları başladı
28.01.2026 09:50  Güncelleme: 09:52
Aziziye Belediyesi, Ramazan ayı öncesi hazırlıklarını cami ve mescit temizliğiyle sürdürüyor. Toplamda 100'den fazla cami ve mescitte yapılan temizlik çalışmaları, vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı ortamlarda yapmalarını hedefliyor.

Aziziye Belediyesi, Ramazan ayı öncesi hazırlıklarına cami ve mescit temizlikleriyle başladı.

Temizlik çalışmaları, ilçe genelinde 69'u kırsal mahalle olmak üzere toplam 73 mahallede bulunan 100'den fazla cami ve mescitte yapılacak. Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında camilerin iç ve dış temizliği titizlikle yapılırken, aynı zamanda halılar yıkanıyor ve ortak kullanım alanları da dezenfekte ediliyor. İlçede gelenek halini alan çalışmayla Ramazan ayı boyunca vatandaşların ibadetlerini daha temiz, sağlıklı ve huzurlu ortamlarda yapmaları hedefleniyor.

Ramazan ayına özel hazırlık

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Ramazan ayının manevi atmosferine yakışır bir hazırlık süreci yürüttüklerini söyledi. Başkan Akpunar, "Ramazan, birlik, beraberlik ve maneviyat ayıdır. Biz de Aziziye Belediyesi olarak bu mübarek aya en güzel şekilde hazırlanmak istiyoruz. İlçemizde bulunan 73 mahallemizin tamamında cami ve mescitlerimizi Ramazan'a hazır hale getiriyoruz. Özellikle kırsal mahallelerimizdeki camilerimizin temizliğine ayrı bir hassasiyet gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla ibadet edebileceği ortamları oluşturmak bizim sorumluluğumuzdur" dedi.

Temizlik ve bakım çalışmalarının Ramazan ayı boyunca da devam edeceğini kaydeden Başkan Akpunar, emeği geçen belediye personeline teşekkür etti. Aziziye Belediyesi'nin Ramazan öncesi başlattığı bu çalışmalar, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Yerel, Cami, Son Dakika

Aziziye'de Ramazan ayı hazırlıkları başladı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Aziziye'de Ramazan ayı hazırlıkları başladı - Son Dakika
