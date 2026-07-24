B-REÇETE Sistemi için Bilgilendirme Toplantısı

Bitki koruma ürünlerinin reçetelendirilmesi ve takibini dijital ortama taşıyan B-REÇETE Sistemi hakkında düzenlenen bilgilendirme toplantısında, sistemin işleyişi, uygulama esasları ve tarımsal üretimde sağlayacağı katkılar ele alındı.

Bitki koruma ürünlerinin doğru zamanda, doğru dozda ve bilinçli kullanılmasını sağlamak, kayıt altına alınan reçetelerle izlenebilirliği artırmak ve gıda güvenilirliğini güçlendirmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan B-REÇETE Sistemi kapsamında Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Bayram başkanlığındaki toplantıya, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Ahmet Mesut Kıraç, il müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe müdürleri, ruhsatlı bitki koruma ürünleri bayi işletme sahipleri, reçete yazma yetkisine sahip kişiler ile teknik personel katıldı.

Toplantıda elektronik reçete düzenleme süreçleri, kullanıcı yetkilendirmeleri, sistemin işleyişi ve uygulama esasları hakkında sunumlar yapıldı. Ayrıca B-REÇETE sistemiyle bitki koruma ürünlerinin kullanımının kayıt altına alınması, denetimlerin etkinliğinin artırılması, gereksiz ilaç kullanımının önlenmesi ve sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sağlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.