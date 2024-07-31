B sınıfı ehliyetle motosiklet kullanımı için eğitim şart - Son Dakika
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B sınıfı ehliyetle motosiklet kullanımı için eğitim şart

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle 125 cc'ye kadar olan motosikletlerin B sınıfı ehliyetle kullanılabilmesi düzenlenmesinde, uzmanlar sürücülere eğitim almadan araç kullanmamaları uyarısında bulundu. Düzenlemeye göre, B sınıfı ehliyet sahipleri 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilmek için sürücü kursuna kaydolmalı, direksiyon eğitimi almalı ve sınavda başarılı olmalıdır. Genç sürücülere ise risk alma eğilimi konusunda uyarıda bulunuldu.

31.07.2024 10:32
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Geçtiğimiz Şubat ayında Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle 125 cc'ye kadar olan motosikletlerin B sınıfı ehliyetle kullanılabilmesi düzenlenmesinde, alınması gereken eğitimler ve yapılacaklara dikkat çeken uzmanlar, sürücülere 'Eğitimsiz araç kullanılmaz, ciddi kazalara davetiye çıkarır' uyarısında bulundu.

B sınıfı ehliyet olarak adlandırılan otomobil ve belli ticari araçları kullanılabilen ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar motor hacmine sahip motosikletleri kullanabilmesinin önünü açan düzenleme, 10 Şubat 2024 tarihinde Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeyle birlikte, 2 yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip olan, son 5 yıl içinde sürücü belgesi geri alınmamış olan, sağlık şartlarını taşıyan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek kurallar ve süre içerisinde direksiyon eğitimi alıp sınavda başarılı olan sürücüler 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabiliyor. Ancak, ticari faaliyetlerde kullanılan motosikletler hariç tutulurken, B ve üzeri sınıf sürücü belgesi sahipleri, harç ödemeden ve sürücü belgelerini değiştirmeden sisteme işlenen şerh ile bu düzenlemeden faydalanabiliyor.

"B sınıfı ehliyetim var ben motosiklet kullanılabiliyorum' algısı yanlış"

İleri Sürüş Uzmanı Ramazan Ceylan, 'her B sınıfı ehliyet sahibinin motosiklet sürebileceği' düşüncesinin doğru olmadığının altını çizerek, tamamlanması gerekenleri anlattı. Ceylan, "Ancak bu yönetmelikle ilgili halk arasında yanlış bilinen bir durum var. Sadece 'B sınıfı ehliyetim var ben bunu kullanılabiliyorum' algısı yanlış. Burada bir düzeltme yapmamız gerekiyor. 125 cc olan 11 kilovatı geçmeyen motosikletleri B sınıfı ehliyetle kullanabilmek için öncelikle bir sürücü kursuna kaydolması, ardından direksiyon eğitimlerini alması ve daha sonrasında direksiyon sınavına katılarak başarılı olması gerekiyor. Burada bu yönetmelikle belirtilen durumda sadece sürücü belgesine almış oldukları A1 sınıfı ehliyeti işletilmesi zorunluluğu yok. Ancak bunu almak için de tabii şartlar nedir, en az 2 yıllık sürücü belgesi sahibi olması gerekiyor. 5 yıl geriye dönük ehliyetine el konulmaması gerekiyor. Bu şartlar dahilinde bu dediğimiz sırayla kursa kayıt olur, daha sonrasında direksiyon eğitimini alıp ve akabinde direksiyon sınavında başarılı olduktan sonra ehliyetini A1 dediğimiz motosikleti B sınıfı ehliyetle kullanabilirler. Diğer türlü eğer sürücü kursuna kayıt olmadan, eğitim almadan, sınava girmeden kullanırlarsa cezai işlem uygulanır" dedi.

"16 - 21 yaş arasındaki gençlerimizde risk alma eğilimi fazla"

Motosiklet sürücülerine seslenerek eğitimin önemine değinen Ramazan Ceylan, "Eğitimsiz araç kullanılmaz, ciddi kazalara davetiye çıkarır. Özellikle 16 - 21 yaş arasındaki gençlerimizde risk alma eğilimi fazla. Bu tür durumlarda bana bir şey olmaz diyerek eğitim almadan ve motosikletlerde çeşitli modifiye şekillerine getirerek kendilerince hem egzoz seslerini hem hızlarını artırarak çeşitli böyle akrobatik hareketler yapıyorlar. Trafikte gerçekten ciddi şekilde kazalara davetiye çıkarabilecek hatta ölümle sonuçlanabilecek durumları da düşünmeyerek motosiklet kullananları görüyoruz. Biz gençlere şunu tavsiye ediyoruz; kesinlikle ehliyeti olmadan, eğitimini almadan bu şekilde motosiklet kullanmasınlar. Koruyucu tertibatlarını, kasklarını, kolluk, dizlik ve montlarını kendi güvenliklerini öncelikle alarak motosiklet kullanmalarını tavsiye ederiz" dedi.

"Koruyucu tertibat olmadan kesinlikle motosiklet kullanmasınlar"

Alınan eğitimlerle bir kaza anında yapılması gerekenlerin bilinmesinin hayati önem taşıdığını belirten Ceylan, "Hem bu şekilde cezai işlemlerden kurtulurlar hem de kurslarda almış olduğu eğitimlerle herhangi bir kaza durumunda ne yapılması gerektiğini ya da risk durumlarını nasıl motosiklet kullanması gerektiğini öğrenirler. Hangi durumda riskli olduğunu hocalarımızdan öğrenirler. Bu şekilde sürücü belgelerini alıp kullanırlarsa hem cezai işlem uygulanmaz hem de trafikteki can ve mal kayıplarını en aza indirmek için bir seferberlik olmuş olur. Belgesiz araç kullanmasınlar. Koruyucu tertibat olmadan kesinlikle motosiklet kullanmasınlar. Hız kurallarına uysunlar ve tehlikeli hareketlerden de kaçınsınlar" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel B sınıfı ehliyetle motosiklet kullanımı için eğitim şart - Son Dakika

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