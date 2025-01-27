Baba Destek Eğitimi Sertifika Töreni Bilecik'te Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Baba Destek Eğitimi Sertifika Töreni Bilecik'te Gerçekleştirildi

Baba Destek Eğitimi Sertifika Töreni Bilecik\'te Gerçekleştirildi

Bilecik'te düzenlenen 12 haftalık Baba Destek Eğitimi (BADEP) programını tamamlayan babalar, çocuklarının ellerinden sertifikalarını alarak aile içindeki rollerini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım attılar.

27.01.2025 10:59  Güncelleme: 11:01
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Bilecik'te düzenlenen Baba Destek Eğitimi (BADEP) programını başarıyla tamamlayan babalar, sertifikalarını çocuklarının ellerinden aldı.

Bilecik'te Bayırköy Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle düzenlenen 12 haftalık Baba Destek Eğitimi (BADEP) programını başarıyla tamamlayan babalara, sertifikalarını çocuklarının ellerinden aldı. BADEP Eğitimcisi Yakup Kuyu ve AÇEV Ebeveyn Eğitim Birimi Program Koordinatörü Gizem Gül Taşcı'nın katkılarıyla gerçekleştirilen bu eğitimlerde, babaların aile içindeki rolü ve önemi, çocuklar üzerindeki etkileri, olumlu aile tutumları, çocuğun davranışlarını kabul etme, olumlu disiplin yöntemleri ve çatışma çözme gibi pek çok değerli konu işlendi. Bunun yanı sıra çocuğun fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimi, kitap okuma alışkanlığı kazandırma, birlikte kaliteli zaman geçirme ve oyun oynamanın önemi üzerinde duruldu.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, sertifika takdiminden sonra yaptığı kısa açıklamasında "Eğitimlere katılarak çocuklarına daha güçlü bir gelecek hazırlama yolunda adım atan babalarımıza, onları destekleyen ve bu sürece eşlik eden annelerimize yürekten teşekkür ediyor, ailelerin çocuklarıyla birlikte sevgi dolu, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerini diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Baba Destek Eğitimi Sertifika Töreni Bilecik'te Gerçekleştirildi - Son Dakika

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