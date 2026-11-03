Babadağ Belediye Başkanı Kumral, vefat eden Zorlu için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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Babadağ Belediye Başkanı Kumral, vefat eden Zorlu için taziye mesajı yayımladı

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Babadağ Belediye Başkanı Kumral, vefat eden Zorlu için taziye mesajı yayımladı
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Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, iş insanı Ahmet Nazif Zorlu’nun vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı. Zorlu’nun vefatı Babadağ’da üzüntüyle karşılanırken Kumral, onun memleketine bağlılığı ve sanayi ve ekonomiye katkılarıyla saygı ve minnetle anılacağını belirtti.

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Babadağlı iş insanı Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatının ardından taziye mesajı yayımladı.

Babadağlı iş insanı Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatı, memleketi Babadağ'da üzüntüyle karşılandı. Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Zorlu'nun vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı. Ahmet Nazif Zorlu'nun memleketine duyduğu bağlılık ve ortaya koyduğu değerlerle daima saygı ve minnetle anılacağını ifade eden Başkan Kumral, Babadağ'ın önemli bir değerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Başkan Kumral, yayımladığı mesajında, "Babadağlı hemşehrimiz, iş insanı Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. İş dünyasındaki başarıları, ülkemiz sanayisine ve ekonomisine sağladığı katkılarla önemli izler bırakan Ahmet Nazif Zorlu, memleketine duyduğu bağlılık ve ortaya koyduğu değerlerle daima saygı ve minnetle anılacaktır. Babadağlı bir değerimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere yakınlarına, sevenlerine ve tüm Babadağlı hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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