Babadağ Belediye Başkanı Ramazan Ayı Hakkında Mesaj Yayınladı

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Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Ramazan ayı dolayısıyla yayınladığı mesajda, ". Oruç tutmak, sabır ve şükür gibi erdemleri pekiştirirken, birlik ve dayanışma duygularımızı da güçlendirir" dedi.

Babadağ Belediye Başkanı ve İYİ Parti Babadağ Belediye Başkan adayı Ali Atlı, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ramazan ayının coşkusunun yaşandığını dile getiren Atlı, "Ramazan, manevi bir yolculuğa çıkma ve ruhumuzu arındırma fırsatı sunar. Oruç tutmak, sabır ve şükür gibi erdemleri pekiştirirken, birlik ve dayanışma duygularımızı da güçlendirir" dedi. İhtiyaç sahiplerine el uzatılması gerektiğini belirten Atlı, "Bu mübarek ayda, kalbimizi temiz tutmalı, sevgi ve hoşgörü ile dolmalıyız. Bu mübarek ayda, kalbimizi temiz tutmalı, sevgi ve hoşgörü ile dolmalıyız. Bu ayın bereketiyle dolu günlerinde, dualarımızı kabul eden ve bizi affeden Rabbimize şükredelim. Kalbimizdeki sevgi ve merhameti paylaşarak, birlik ve beraberlik içinde yaşamanın değerini daha iyi anlayalım. Ramazan'ın huzur ve mutluluğunu yaşamak dileğiyle, hayırlara vesile olmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ