Babadağ'da Yol Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Babadağ'da Yol Çalışmaları Tamamlandı

Babadağ\'da Yol Çalışmaları Tamamlandı

Babadağ Belediyesi, Gazi Mahallesi'nde yürüttüğü betonlama çalışmalarını tamamlayarak yolları daha güvenli ve konforlu hale getirdi. Belediye Başkanı Murat Kumral, projelerin uzun vadede ulaşımı iyileştireceğini belirtti.

20.12.2024 09:46  Güncelleme: 09:48
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Babadağ Belediyesi, vatandaşların güvenliği ve konforu için yürüttüğü yol çalışmalarını tamamladı.

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Gazi Mahallesi'nde gerçekleştirilen betonlama çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Çalışmalar kapsamında, yollar daha güvenli ve konforlu hale getirilerek mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu. Yapılan betonlama çalışmasının, bölgedeki ulaşım kalitesini artıracağı ve uzun vadede dayanıklı bir çözüm sağlayacağı belirtildi.

Başkan Kumral, belediye ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde mahalleye modern bir yol kazandırıldığını ifade etti. Başkan Kumral, "Vatandaşlarımıza daha güvenli ve rahat bir yol sunmak adına yürüttüğümüz bu çalışmayı kısa sürede tamamladık. Mahallemizin çehresini güzelleştirmeye ve halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetlerimiz devam edecek" dedi.

Çalışmalar sırasında mahalle sakinlerinin desteği ve anlayışı için teşekkür eden Kumral, bu tür projelerle ilçedeki altyapı sorunlarını çözmeyi hedeflediklerini vurguladı. İlçe genelinde benzer iyileştirme çalışmalarının planlandığını da sözlerine ekledi.

Mahalle sakinleri, tamamlanan betonlama çalışmaları için memnuniyetlerini dile getirdi. Özellikle yağışlı havalarda yaşanan yol sorunlarının artık ortadan kalkacağını belirten vatandaşlar, belediyenin mahalleye yaptığı yatırımların yaşam kalitesini artırdığını ifade etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Babadağ'da Yol Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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