Babalar gününde huzurevine anlamlı ziyaret - Son Dakika
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Babalar gününde huzurevine anlamlı ziyaret

19.06.2022 16:19
Babalar gününde huzurevine anlamlı ziyaret

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Babalar Günü münasebetiyle Mevlana Mahallesinde bulunan İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi'ni ziyaret etti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Babalar Günü münasebetiyle Mevlana Mahallesinde bulunan İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi'ni ziyaret etti.

Huzurevi sakinleriyle bol bol sohbet edip, babalar gününü kutlayan Vali Şimşek; büyüklere sağlık, mutluluk ve uzun ömür temennisinde bulundu. Ziyarette babalar günü nedeniyle karanfil ve çeşitli hediyeler takdim eden Vali Şimşek, ayrıca huzurevi sakinleri tarafından yazılan şiirleri de dinledi.

Huzurevinde kalan babaların özel gününü kutlayan Vali Şimşek, "Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yaklaşık 1 ay önce Sivas'ta göreve başladık. Sizlerle tanışmaktan son derece bahtiyar oldum. Sizleri dualarını almak, sizleri dinlemekten çok memnun oldum. Babalar gününüzü kutluyorum. Her zaman emrinizdeyim. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" diye konuştu. - SİVAS

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İva Park AVM'de babalar günü ve karne coşkusu bir arada İva Park AVM'de babalar günü ve karne coşkusu bir arada Sivas TSO Başkanı Eken Babalar Günü'nü kutladı Sivas TSO Başkanı Eken Babalar Günü'nü kutladı
Kaynak: İHA

Yılmaz Şimşek, Babalar Günü, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Babalar gününde huzurevine anlamlı ziyaret - Son Dakika

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