Babası 1938\'de Cumhuriyet Halk Fırkası’na bağış yapan Yozgatlı CHP’den istifa etti

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Ailesinin 1938 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası'na yaptığı bağışlara ait makbuzları gösteren ve "kuruluşundan beri CHP'li olduklarını" söyleyen 75 yaşındaki Veli Çelik, "İçimizden ağlayarak partimizden istifa ediyorum. Ama bir gün tekrar o partiyi kazanacağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Fırkası'na 1938 ve 1939 yıllarında babası ile amcasının yaptığı bağışlara ait makbuzları paylaşan Veli Çelik, ailesinin kuşaklardır CHP geleneğinin içinde yer aldığını belirtti.

Çelik, şunları söyledi:

"1938 yılında babam ve amcam Cumhuriyet Halk Fırkası'na 36 kuruş bağış yapmış. 1939 yılında da yeniden bağışta bulunmuşlar. O dönemde Soyadı Kanunu yeni çıktığı için makbuzlarda soyadları yer almıyor. Biz dededen bu partiliyiz.

1980'de SHP'de görev aldım. SHP'den belediye başkanı seçildim, kurultay delegeliği yaptım. Partiler birleşince CHP'de ilçe başkanlığı görevinde bulundum. Şu anda partim işgal edilmiş durumda. İçimizden ağlayarak partimizden istifa ediyorum. Şu an itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum. Ama bir gün tekrar o partiyi kazanacağız."

CHP Yozgat İl Başkanlığı görevinden alınmasının ardından partiden istifa ederek YENİ Parti'ye geçen Abdullah Yaşar ise, "1938 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası'na bağış yapan insanların torununu bugün ağlayarak partisinden istifa ettirdiler. Bunun takdirini kamuoyuna bırakıyorum" dedi.