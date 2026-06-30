Bad-ı Saba Konutları davasında yargılama devam etti: Duruşma 1 Ekim'e ertelendi - Son Dakika
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Bad-ı Saba Konutları davasında yargılama devam etti: Duruşma 1 Ekim'e ertelendi

Bad-ı Saba Konutları davasında yargılama devam etti: Duruşma 1 Ekim\'e ertelendi
30.06.2026 17:22  Güncelleme: 17:30
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve 42 kişinin öldüğü Bad-ı Saba Konutları A Blok'a ilişkin davada mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 1 Ekim 2026'ya erteledi. Tutuklu müteahhit ve 11 sanık yargılanıyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve 42 kişinin hayatını kaybettiği Bad-ı Saba Konutları A Blok'a ilişkin davada yargılama sürüyor. Aralarında tutuklu müteahhidin de bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 1 Ekim'e erteledi.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu, tutuksuz sanıklar Ö.F.T., A.T., A.Ö., S.B. ve L.V. ile depremde yakınlarını kaybeden müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti, haklarında dava açılan iki kamu görevlisine ilişkin dosyanın ana dava dosyasıyla birleştirildiğini açıkladı. Birleşen dosya kapsamında savunma yapan tutuksuz sanık A.Ö., görevini yürürlükteki imar mevzuatı çerçevesinde yerine getirdiğini belirterek suçlamaları kabul etmedi. Ruhsat işlemlerinin yasal prosedürlere uygun şekilde gerçekleştirildiğini savunan sanık, beraatini talep etti.

Tutuksuz sanık S.B. de olay tarihinde Dulkadiroğlu Belediyesi'nde idareci olarak görev yaptığını, yalnızca zemin etüt raporunda idareci sıfatıyla imzasının bulunduğunu söyledi. Kat artışına ilişkin herhangi bir işlemde imzasının bulunmadığını ifade eden S.B., binanın yıkılmasına neden olacak herhangi bir kusurunun olmadığını öne sürerek beraatini istedi.

Tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek dosya hakkında daha kapsamlı ve alanında uzman bilirkişilerden yeni rapor alınmasını talep etti. Diğer sanıklar da önceki beyanlarını yineledi.

Duruşmada söz alan müştekiler ile müşteki avukatları, sanıkların asli kusurlu olduklarını belirterek cezalandırılmalarını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyada eksik görülen hususların tamamlanmasına karar verdi. Tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu'nun tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıkların mevcut adli kontrol hükümlerinin sürdürülmesine hükmeden heyet, davayı 1 Ekim 2026 tarihine erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, biri tutuklu, dokuzu tutuksuz sanık ile sonradan dosyaları birleştirilen iki kamu görevlisi hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Mahkeme, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bad-ı Saba Konutları davasında yargılama devam etti: Duruşma 1 Ekim'e ertelendi - Son Dakika

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