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Badem ağaçları bu yıl zamanında çiçek açtı

KÜTAHYA - Kütahya'da badem ağaçları çiçek açtı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Kütahya'da bu yıl kışın ardından yerini güneş aldı. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte, Hıdırlık ve Hisar bölgesinin eteklerindeki adem ağaçları beyaza büründü. Arıların da açan badem çiçeklerinden bal toplamaya başladığı görüldü.

Melih Algın isimli vatandaş, kışın ardından havaların ısınması ile birlikte badem ağaçlarının çiçek açmaya başladığını ifade etti. Geçen yıl kış mevsiminin ılıman geçmesinden dolayı badem ağaçlarının Şubat ayının sonlarına doğru çiçek açtığını belirten Algın, "Bilindiği gibi, bu yıl kış ayı sert geçti. Bu sebeple badem ağaçlarının çiçekleri yeni yeni uyanmaya başladı. Geçtiğimiz yıl dondan dolayı çiçekler döküldü. Bu yıl çiçeklerin zamanında açması sanki bol mahsulün habercisi" diye konuştu.