Çocuklar el emeklerini Başkan Şadi Özdemir'e hediye etti

19.01.2026 17:02  Güncelleme: 17:08
Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 'Köyünün Geleceği Misin?' projesine katılan Badırgalı çocuklar, yaşadıkları yerin kültürel mirasını yansıtan seramik pano ile Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Köyünün Geleceği Misin?" adlı projeye katılan Badırgalı çocuklar, yaşadıkları yerdeki kültürel mirası resmettikleri seramik panoyu Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e takdim etti.

Nilüfer Belediyesi, 9-14 yaş arası çocukların yaşadıkları bölgeyi tanıması, koruma bilinci ve farkındalık kazanması ve sürdürülebilir projeler üretmesi hedefiyle "Köyünün Geleceği Misin?" isimli proje düzenliyor. Her yıl farklı mahallede hayata geçirilen proje, 2025'te Badırga Mahallesi'nde yapıldı. Çocukların hem kişisel gelişimlerine, hem de yaşadıkları bölgeye dair derinlemesine bilgi ve aidiyet duygusu kazanmalarına katkı sağlaması hedeflenen projeye 22 çocuk katıldı.

Çocuklara; sinema, kısa film, arkeoloji, sözlü tarih, kırsal turizm, oryantiring, fotoğrafçılık, seramik, proje yazma, sosyal medya ve ritim gibi çeşitli atölye ve eğitimler verildi. Nilüfer Belediyesi Kültürel Miras Bürosu uzmanları ve gönüllü akademisyenler tarafından yürütülen programda, takım çalışması ile başlayıp, sözlü tarih ve arkeolojik keşiflerle bölgenin tarihinin öğrenilmesi, sanat atölyeleri ve teknik eğitimlerle zenginleşti.

Proje süresince edindikleri bilgi ve deneyimleri sanata dönüştüren Badırgalı çocuklar, köylerinin kültürel mirasını yansıtan bir seramik pano hazırladı. Ortaya koydukları bu eseri sunmak üzere Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'i makamında ziyaret eden çocuklar, projeye katılmaktan duydukları mutluluğu paylaştılar.

"Çocuklarımızı ve gençlerimizi önemsiyoruz"

Çalışmalarından dolayı çocukları tebrik eden Başkan Şadi Özdemir, bu tür projelerin toplumsal gelişimdeki rolüne dikkat çekti. Çocuklara kendilerini her alanda geliştirebilecekleri bu tip fırsatları sunmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Şadi Özdemir, "Onların hem kültürel değerlerine sahip çıkmalarını, hem de sosyal hayatta aktif rol alarak kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını önemsiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda çocukların taleplerini de dinleyen Başkan Şadi Özdemir, günün anısına çeşitli hediyeler vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

24 saat son dakika haber yayını
