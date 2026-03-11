BAE'de Konteyner Gemisine Saldırı - Son Dakika
BAE'de Konteyner Gemisine Saldırı

11.03.2026 08:18
BAE açıklarındaki bir konteyner gemisine bilinmeyen bir cisim isabet etti, hasar meydana geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarındaki bir konteyner gemisine bilinmeyen şüpheli bir cismin isabet etmesi sonucu gemide hasar meydana geldiği bildirildi.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları bölgesel güvenlik endişelerini artırırken, BAE muhtemel bir gemi saldırısı haberi ile gündeme geldi. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), BAE'deki Ras Al-Khaimah limanının yaklaşık 46 kilometre kuzeybatısındaki bir konteyner gemisine bilinmeyen şüpheli bir cismin isabet etmesi sonucu gemide hasar meydana geldiğini duyurdu. Hasarın kesin boyutunu belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğü aktarılırken, tüm mürettebatın güvende olduğu kaydedildi. Bölgedeki gemilere dikkatli şekilde seyretmeleri ve şüpheli herhangi bir durumu UKMTO'ya bildirmeleri tavsiyesinde bulunuldu. - DUBAİ

Kaynak: İHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Denizcilik, Güvenlik, Olaylar, Yerel, Son Dakika

BAE'de Konteyner Gemisine Saldırı

