BAE'den Kurban Bayramı'nda 956 Mahkuma Af

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Kurban Bayramı öncesi alınan kararla 956 mahkuma af getirildiği açıklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala af kararı verdiğini açıkladı. Karar kapsamında çeşitli davalardan hüküm giymiş 956 mahkumun serbest bırakılacağı kaydedilen açıklamada, kararın bayram öncesi insani bir adım olarak alındığı ve mahkumların topluma yeniden kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi. Serbest bırakılacak kişilerin mali yükümlülüklerinin de devlet tarafından üstlenileceği ifade edildi.

Ayrıca Al Nahyan, bu tür af kararlarının insani uygulamalar kapsamında toplumda dayanışmayı güçlendirdiği ve aile birliğinin korunmasına katkı sağladığını ifade etti.

Nahyan, Ramazan ayında da bin 440 kişi için af kararı almıştı. - ABU DABİ